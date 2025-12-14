Мотоцикл марки Yamasaki Skrambler X125(50), який передали до музею в Мукачеві. Фото: Сіверська МВА

Колекція Музею війни в Мукачівському історичному музеї (замок “Паланок”) поповнилася новим експонатом. Тепер у залі можна роздивитися трофейний мотоцикл росіянина. Техніку разом з окупантом захопили українські військові на Донеччині.

Про це повідомила Сіверська міська військова адміністрація.

Ідеться про мотоцикл Yamasaki Skrambler X125(50), який українські захисники вилучили під час відбиття спроби штурму міста Сіверськ у Бахмутському районі. Транспортний засіб захопили разом із військовослужбовцем армії РФ.

Трофей до музею передали начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов та начальник Бахмутської РВА Сергій Калян.

Трофейний мотоцикл зберігатимуть у Музеї війни як артефакт сучасної російсько-української війни. Він доповнить експозицію, присвячену подіям повномасштабного вторгнення та бойовим діям на сході України.

“Збереження таких артефактів у музейному просторі сприяє формуванню історичної пам’яті, зміцненню міжрегіональної взаємодії та єдності громад у протидії спільному ворогу”, — зазначили на сторінці Сіверської МВА.

