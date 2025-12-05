Народна депутатка Анна Скороход в ефірі каналу “Новини. LIVE”. Скриншот: Вільне радіо

У Києві викрили організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України, стверджують у СБУ, НАБУ та САП. За даними медіа, може йтися про Анну Скороход, яка наприкінці серпня пропонувала передати сусіднім областям підконтрольні частини Донеччини та Луганщини, аби зекономити кошти на утриманні ОВА.

Про викриття злочинної групи на чолі з нардепкою повідомили у НАБУ, про те, що йдеться про Анну Скороход (посилаючись на анонімні джерела) пишуть в “Українській правді”, про проведення слідчих дій за своїм помешканням Анна Скороход повідомила на своїй сторінці на Facebook.

“НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії. Деталі — згодом”, — написали у пресслужбі НАБУ зранку 5 грудня.

За даними видання “Українська правда”, йдеться про народну депутатку Анну Скороход. Вона нібито разом зі спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США.

Анна Скороход вже повідомила, що за місцем її помешкання проводять слідчі дії. Втім, вона пов’язує їх із “політичним тиском на опозицію”.

“Мені нічого приховувати, моя діяльність — на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію”, — зазначила народна обраниця.

Що відомо про Анну Скороход

Анна Костянтинівна Скороход — народна депутатка, обрана у 2019 році в 93 виборчому окрузі (Київська область) від партії “Слуга Народу”.

Після обрання до парламенту вже в 2019 році депутатку виключили з фракції “Слуга Народу”, адже вона, за даними голови фракції Давида Арахамії, нібито не підтримувала жодного рішення фракції. У відповідь депутатка заявила про тиск з боку Офісу Президента та Генпрокуратури, а також сказала, що депутати від “Слуги Народу” отримують зарплату в конвертах.

У 2020 році увійшла до політичної групи “За майбутнє”.

Наприкінці 2020 року публічно виступила проти боротьби з радянською тоталітарною ідеологією.

“Боротьба з комунізмом, Радянським Союзом – це все маразм. І такі випадки, які ми спостерігаємо у Львові. Це хвороба суспільства, це запалення мозку частини суспільства, які ми маємо завдяки політиці, яку у нас проводили всі ці роки. Ми повинні шанувати історію. У мене прадід дійшов до Берліна, для нього георгіївська стрічка – символ перемоги. Чому якась недалека людина повинна мені вказувати, що це символ зла? На якій підставі?”, – казала обраниця.

У березні 2025 року Анна Скороход заявила, що бюджет Маріуполя, крім державних дотацій, начебто отримав 100 мільйонів доларів на будівництво спортивного комплексу. Деталей про те, звідки ця інформація, хто міг виділити ці гроші та де будуватимуть об’єкт, вона не надала. Журналісти Вільного радіо звернулися до Маріупольської міської ради, і там цю заяву спростували.

20 серпня Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №13666, яка передбачає зміну адміністративного устрою Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Харківської областей. Вона пропонувала передати підконтрольні частини Донеччини й Луганщини до складу Дніпропетровщини та Харківщини, аби зекономити кошти на утриманні ОВА.

Серед іншого, Анна Скороход є головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.