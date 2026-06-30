Валентина Кожевнікова, фото: Telegram/“Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”, якість зображення покращення за допомогою ШІ-інструменту ChatGPT

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — фельдшерка з Маріуполя Валентина Кожевнікова. Життя жінки та її рідних обірвав російський обстріл.

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Про загибель Валентини Кожевнікової повідомили у телеграм-каналі “Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”.

“Кожевнікова Валентина Федорівна, понад 40 років працювала фельдшером на Лівобережній станції швидкої допомоги. Загинула 20.03.2022”, — йдеться у повідомленні.

Валентина Кожевнікова народилася та мешкала в Маріуполі. Її пригадують як чуйну та гостинну людину, яка любила частувати гостей власноруч приготованими стравами. До пенсії жінка працювала на “швидкій”.

“З 1972 по 2017 рік мама працювала на підстанції швидкої допомоги у Лівобережному районі. Світла, добра, дуже розумна. Все своє життя рятувала людей. Мала багато відзнак за працю. Народилася перед війною, тоді вижила, а під час цієї війни — ні”, — розповів “Меморіалу” син загиблої Володимир.

До повномасштабного вторгнення Валентина Кожевнікова жила на 23 мікрорайоні Маріуполя, а напередодні бомбардувань міста через гіпертонічний криз потрапила до лікарні на Лівобережжі. Там пробула до 13 березня. Але згодом через посилення обстрілів пацієнтів відправили додому. Валентина пішла до доньки Наталії Красильникової, яка жила у районі лікарні на Морському бульварі, 28.

До 18 березня родина спускалася в підвал, та коли Наталія зазнала тяжкого поранення стегна, лишалися у квартирі. Там 20 березня їх застала авіабомба.

“Мама ввечері 19 березня ще допомагала людям. Робила пораненій сусідці перев’язку. Сусідці пощастило вижити, саме завдяки їй я багато дізнався про останні години життя моєї матусі та сестри із сім’єю”, — розповів Володимир.

Разом із Валентиною Кожевніковою загинула її донька Наталя Красильникова з чоловіком Русланом та доньками Ангеліною та Ренатою.

Тіло Валентини Кожевнікової не ідентифікували. Її місцепоховання невідоме. У загиблої залишилися син та невістка.

Світла пам’ять.