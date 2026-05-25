Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — колишня очільниця відділення Укрпошти в Оріхові на Запоріжжі Наталя Рогозна. Після закриття філії через небезпеку, вона залишилась у місті і годувала покинутих тварин.

Про загибель Наталії Рогозної повідомили в Укрпошті.

“З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату для нашої поштової родини. Російські військові вбили Наталію Анатоліївну Рогозну — колишню очільницю Оріхівського відділення Укрпошти, людину невичерпної мужності та професійної честі”, — написали колеги.

Наталія Рогозна родом з Оріхова. На пошту влаштувалась у лютому 2022 року.

“У неї день починався з того, що вона бігла по всіх оселях, де хто залишив тварин, і вона їх годувала. Готувала їжу для них, розносила, а потім йшла на роботу”, — розповіла журналістам Суспільного колега Наталії Ольга Петрова.

“Крім того, що вона професіонал, вона намагалася якнайшвидше відпустити (водіїв та клієнтів пошти — ред.), бо місце небезпечне. Коли приїжджали, одразу питала, як справи, і коли їхали, бажала удачі, давала настанови: “Бережіть себе”. А так сталося, що себе не змогла вберегти”, — згадував Наталію колега Олексій Кузнєв.

Наталія майже рік вона працювала без світла, згодом — у підвальних приміщеннях під постійною загрозою обстрілів. Незважаючи на небезпеку, вона щодня долала шлях до роботи, аби люди вчасно отримували пенсії та листи.

За свій самовідданий внесок у 2024 році Наталія Рогозна була нагороджена відзнакою Міністерства оборони України “За сприяння обороні”.

18 лютого через безпекову ситуацію Укрпошта закрила відділення в Оріхові. Наталії запропонували роботу в іншому регіоні, втім жінка вирішила залишитись вдома.

“6 березня я ще раз запитала: “Наташа, ти плануєш виїжджати?” Вона каже: “Поки ні. Як я покину будинок?”. Я переживала, як вона з роботи повертається. А вона каже: “На велосипед, і поїхала, під кущами, під деревами ховаюся і їду”, — згадує Ольга Петрова.

8 березня 2026 року росіяни поцілили дроном на подвір’я Наталіного будинку. Рятувальники дістали поранену жінку з-під завалів. Чотири дні лікарі виборювали її життя, проте 12 березня її серце зупинилося.

У Наталії Рогозної залишилась донька і мати.

Світла пам’ять.