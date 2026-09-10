Марина Давидова — біографія: що відомо про маріупольчанку, яка загинула у рідному місті

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — помічниця вихователя з Маріуполя Марина Давидова. Життя Марини обірвалось внаслідок обстрілу у квітні 2022 року.
Про Марину Давидову написали на сайті Find a grave.
Марина Давидова народилась 6 листопада 1961 року. Жила й працювала у Маріуполі. Жінка була помічницею вихователя у яслах-садку №117 “Юний моряк”. Близькі згадують: вона дуже любила дітей.
Під час боїв за Маріуполь Марина перебувала вдома. Там, у її будинку на вулиці Попова, 7 у Приморському районі міста, життя маріупольчанки обірвалось.
4 квітня 2022 року у будинок влучив російський снаряд. Марина отримала смертельні поранення та опинилась під завалами будівлі.
Донька Марини Інна написала, що поховати Марину вдалося не одразу:
“04.04.2022 від прямого влучання в будинок вул. Попова,7 загинула моя матуся Давидова (Труфанова) Марина Євгенівна 06.11.1961 р.н. Поховати поки не вдалося, під завалами… Царство небесне, наша рідна, будемо пам’ятати і любити завжди…”.
Поховати Марину змогли лише у жовтні на Старокримському цвинтарі.
Їй назавжди залишиться 60 років.
Світла пам’ять.