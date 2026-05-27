Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

На кінець травня 2026-го у зоні примусової евакуації Донецької області, ймовірно, залишаються пʼятеро дітей. Нещодавно одна родина повернулася до Сергіївки, ще четверо неповнолітніх – можуть бути в Миколаївці. Встановити їхнє місцеперебування наразі не змогли.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з двох населених пунктів стількох же громад Донецької області. Нині там, ймовірно, залишаються пʼятеро неповнолітніх. Зокрема, у Сергіївці Андріївської громади залишається одна дитина – родина повернулася до селища після того, як їх звідти вивезли. Нині соціальні служби працюють над їхньою повторною евакуацією.

Також четверо неповнолітніх можуть залишатися у Миколаївці, однак встановити їхнє місцеперебування посадовці не змогли. За словами Рижакової, є ймовірність того, що сімʼї виїхали до більш безпечних регіонів України – чекають на підтвердження цієї інформації.

Загалом від початку місяця із небезпеки вдалося евакуювати 50 дітей, зокрема:

з Дружківки – 19 дітей;

з Сергіївки Андріївської громади – шестеро дітей;

з Миколаївської громади – загалом пʼять дітей ;

з окремих районів Словʼянська – 20 дітей.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 146 тисячі людей, з яких близько 8,6 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 17 тисяч цивільних.

Нагадаємо, з Дружківки офіційно евакували всіх дітей — обовʼязковий виїзд там розпочався ще у серпні 2025-го. Водночас у Словʼянську та Краматорську поки залишається малеча, однак евакуаційні групи працюють з батьками, аби родини виїхали.