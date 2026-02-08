Захисник Дмитро Корнієнко. Фото: Мар’їнська міська військова адміністрація

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаймо Дмитра Корнієнка. Він виріс на Донеччині, працював на теплоелектростанції, а згодом влаштувався кінологом. З 2020 року чоловік служив у Збройних силах України й виконував завдання на сході. На війні він зустрів свою кохану, з якою в них народилася донька.

Про захисника розповіли на сайті Мар’їнської міської військової адміністрації.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Дмитро Корнієнко народився 6 вересня 1997 року в селі Максимільянівка, що в Покровському районі на Донеччині. Після закінчення школи почав працювати на Курахівській теплоелектростанції.

У 2017 році Дмитра призвали на строкову службу. У 2018-му він брав участь у параді до Дня Незалежності України в Києві. Після демобілізації чоловік повернувся до цивільного життя. Пізніше працював кінологом у виправній колонії №82 в селищі Гостре на Донеччині.

“Він дуже полюбляв тварин, особливо собак, і навіть ділився знаннями про їх дресирування”, — написали в міськраді.

17 лютого 2020 року Дмитро підписав контракт зі Збройними силами України. Корінь, саме так його прозвали у війську, служив навідником-оператором механізованої роти у 54 окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи.

Під час служби Дмитро познайомився з Людмилою, яка з 2019 року служила старшою бойовою медикинею у тій самій роті. За рік вони одружилися й продовжили службу разом.

Після початку повномасштабного вторгнення, у 2024 році, Людмила пішла у декрет — у пари народилася донька. Чоловік же продовжував виконувати завдання на різних напрямках, зокрема біля Мар’їнки, Бахмута та на Луганщині, поєднуючи службу й сімейне життя на відстані.

Дмитро Корнієнко загинув 11 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання біля Білогірки в Сіверськодонецькому районі на Луганщині. Йому було 27 років.

Поховали уродженця Донеччини на Алеї Слави у Броварах.

“Добра душа. Такого, як він нема і більше не буде”, — згадують Дмитра побратими.

За час служби захисник здобув низку нагород, серед яких:

відзнака “Знак пошани” Всеукраїнського об’єднання “Країна”;

відзнака “Учасник військового параду 2018 року”;

медаль “Ветеран війни”.

Вічна пам’ять.