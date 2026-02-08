Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаймо Дмитра Корнієнка. Він виріс на Донеччині, працював на теплоелектростанції, а згодом влаштувався кінологом. З 2020 року чоловік служив у Збройних силах України й виконував завдання на сході. На війні він зустрів свою кохану, з якою в них народилася донька.
Про захисника розповіли на сайті Мар’їнської міської військової адміністрації.
Дмитро Корнієнко народився 6 вересня 1997 року в селі Максимільянівка, що в Покровському районі на Донеччині. Після закінчення школи почав працювати на Курахівській теплоелектростанції.
У 2017 році Дмитра призвали на строкову службу. У 2018-му він брав участь у параді до Дня Незалежності України в Києві. Після демобілізації чоловік повернувся до цивільного життя. Пізніше працював кінологом у виправній колонії №82 в селищі Гостре на Донеччині.
“Він дуже полюбляв тварин, особливо собак, і навіть ділився знаннями про їх дресирування”, — написали в міськраді.
17 лютого 2020 року Дмитро підписав контракт зі Збройними силами України. Корінь, саме так його прозвали у війську, служив навідником-оператором механізованої роти у 54 окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи.
Під час служби Дмитро познайомився з Людмилою, яка з 2019 року служила старшою бойовою медикинею у тій самій роті. За рік вони одружилися й продовжили службу разом.
Після початку повномасштабного вторгнення, у 2024 році, Людмила пішла у декрет — у пари народилася донька. Чоловік же продовжував виконувати завдання на різних напрямках, зокрема біля Мар’їнки, Бахмута та на Луганщині, поєднуючи службу й сімейне життя на відстані.
Дмитро Корнієнко загинув 11 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання біля Білогірки в Сіверськодонецькому районі на Луганщині. Йому було 27 років.
Поховали уродженця Донеччини на Алеї Слави у Броварах.
“Добра душа. Такого, як він нема і більше не буде”, — згадують Дмитра побратими.
За час служби захисник здобув низку нагород, серед яких:
Вічна пам’ять.