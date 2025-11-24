Добропільська та Шептицька громади співпрацюватимуть: що передбачає підписаний меморандум

Начальник Добропільської МВА Андрій Бондаренко та міський голова Шептицького Андрій Залівський підписують меморандум про співпрацю. Фото: Донецька ОДА

Влада Добропілля підписала Меморандум про співпрацю з Шептицькою громадою на Львівщині у межах проєкту “Пліч-о-пліч”. Вони зобов’язуються організовувати спільні ініціативи, залучати партнерів до відновлювальних робіт та шукати ресурси на актуальні потреби.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

“Цей документ — не просто формальність. Це крок назустріч один одному. Крок, який доводить: у найважчі часи українці вміють об’єднуватися та підтримувати одне одного так, як уміємо лише ми”, — йдеться у заяві.

Відомо, що підписаний між громадами Донеччини та Львівщини передбачатиме:

підтримку мешканців “Громади-форпосту” (розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення);

реагування на руйнації та відновлення інфраструктури;

створення умов для “стабільного життя”;

залучення жителів громади-партнера до відновлювальних робіт;

спільні культурні, освітні та спортивні ініціативи.

Серед іншого, документ передбачатиме розвиток хабу як центру підтримки ВПО. Там має з’явитися видача гуманітарної допомоги, соціально-психологічні та правові сервіси. Обіцяють також проводити заходи.

“Співпраця Добропілля та Шептицького доводить, що сила громади — не в географії й не в цифрах, а в готовності підставити плече та діяти разом”, — додали у заяві.

