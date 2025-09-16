Добропільські комунальники заборгували понад 25 мільйонів гривень за електроенергію й тепер мають компенсувати збитки

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Протягом кількох років КП “Добро” з Добропілля користувалося послугами компанії ДТЕК, але не оплачувало їх. Тепер комунальникам доведеться не лише сплатити основний борг, а й відшкодувати постачальнику збитки за несвоєчасність і покрити інфляцію.

Відповідне рішення журналісти Вільного Радіо знайшли в документах Господарського суду Донецької області.

Спершу компанія ДТЕК хотіла стягнути з КП “Добро” загалом понад 28 мільйонів гривень, з яких основний борг становив понад 25,6 мільйона. Інше — інфляційні втрати й 3% річних.

Посилаючись на форс-мажорні обставини, комунальники просили суд не застосовувати до них вимоги щодо компенсації збитків. Розглянути ж стягнення боргу, який утворився протягом 2023-2025 років, вони пропонували вже після завершення воєнного стану.

Коли суд відмовився перенести розгляд справи, у КП почали добровільно покривати борг частинами. Паралельно просили суд відмовити ДТЕКу в компенсації. Але після сплати 1 350 000 гривень переконати суддів не вдалося, навпаки — комунальники підтвердили свою платоспроможність.

Довести документально наявність форс-мажорних обставин “Добро” не змогло, тож, попри важке становище через борги населення перед комунальниками, їм доведеться покрити залишок суми боргу й сплатити компенсацію.

Загалом на користь ДТЕКу з КП мають стягнути близько 27 мільйонів гривень. Ще понад 320 тисяч гривень комунальники мають сплатити як судовий збір. Оскаржити рішення суду “Добро” може до 29 вересня 2025 року.

Раніше ми писали, що жителі Донеччини заборгували понад 3,6 мільярда гривень за комунальні послуги.