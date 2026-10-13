Валентина Поліщук — біографія 80-річної жінки з Маріуполя, яка загинула під завалами будинку

Валентина Поліщук. Фото: Платформа памʼяті “Меморіал”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 80-річну Валентину Поліщук, яка загинула вночі 22 березня 2022 року в Маріуполі. Жінка була у підвалі будинку, де мешкала її донька Юлія, коли через черговий обстріл пошкоджена будівля почала палати, а плити перекриття з п’яти поверхів обвалилися на підвал.

Про Валентину Поліщук розповіла її онучка Анастасія Золотарьова для платформи памʼяті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про дорогу вам людину. Це безкоштовно.

Валентина Поліщук народилася 25 січня 1942 року в Маріуполі. Вона закінчила медичне училище та працювала медсестрою. За час роботи жінка змінила кілька напрямків: працювала в опіковому відділенні, операційній та туберкульозному диспансері.

Валентина та її чоловік Микола прожили разом 52 роки. У шлюбі в них народилася донька Юлія.

Одним із захоплень Валентини Іванівни були кімнатні рослини, яких у неї вдома було безліч. Ще однією любов’ю родини були тварини: у різні роки подружжя тримало риб, папуг, черепаху та кількох котів.

Разом із чоловіком жінка зібрала вдома велику бібліотеку.

“Бабуся була дуже освіченою. В їхньому з дідусем домі була величезна бібліотека з художніми творами, енциклопедіями, науковими виданнями. Вони разом були 52 роки. Розумна і врівноважена, вона завжди знала, як підтримати, зберігала надзвичайну стійкість і силу духу”, — розповіла онучка Анастасія Золотарьова.

З початком повномасштабної війни Валентина залишалася в Маріуполі. Під час обстрілів вона переховувалася у підвалі будинку, де жила її донька.

Проти ночі 22 березня будинок потрапив під російський обстріл і загорівся. Пошкоджені конструкції не витримали, й перекриття з верхніх поверхів обвалилися на підвал.

Донька Валентини Юлія вийшла звідти разом із сусідами лише за кілька хвилин до обвалу. Вони хотіли вийти на свіже повітря та оглянути будинок ззовні.

Валентина залишилася всередині й загинула під завалами. Тіла людей, які переховувалися в підвалі, вдалося знайти лише через кілька місяців.

У Валентини залишилися її чоловік Микола, донька Юлія та онука Анастасія. Чоловікові та доньці жінки вдалося виїхати з окупованого Маріуполя через кілька місяців після її загибелі.

Світла памʼять.