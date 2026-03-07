Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Наукові установи та університети Донецької області, в тому числі релоковані через війну, отримають державну підтримку. Загалом на розвиток науки в регіоні цьогоріч спрямували 24,1 млн грн. Це частина масштабного розподілу базового фінансування від Міносвіти.
Про це повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації.
Розподіл коштів для фінансування наукових установ і досліджень в університетах провели за результатами державної атестації — оцінки ефективності наукових підрозділів.
На Донеччині гроші розподілили за трьома ключовими напрямками:
“Для Донеччини це — важливий ресурс для підтримки науковців та збереження наукових шкіл, які продовжують працювати попри війну та вимушену релокацію”, — прокоментував очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Загалом між 25 регіонами України розподілили понад 3 млрд грн.
За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, такий підхід дозволяє інвестувати в сильні наукові команди, які стануть основою для інтелектуальної відбудови країни після війни.
“Установи та наукові підрозділи, які демонструють кращі результати досліджень, отримують більший обсяг підтримки”, — зазначив Оксен Лісовий.
Нагадаємо, з вересня 2025 року шість шкіл та один дитсадок із Донецької області відновили офлайн-роботу в евакуації. Для п’яти із цих закладів це стало першим досвідом роботи у такому форматі від початку повномасштабного вторгнення.