Ілюстративне фото: depositphotos

Наукові установи та університети Донецької області, в тому числі релоковані через війну, отримають державну підтримку. Загалом на розвиток науки в регіоні цьогоріч спрямували 24,1 млн грн. Це частина масштабного розподілу базового фінансування від Міносвіти.

Про це повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації.

На що підуть гроші?

Розподіл коштів для фінансування наукових установ і досліджень в університетах провели за результатами державної атестації — оцінки ефективності наукових підрозділів.

На Донеччині гроші розподілили за трьома ключовими напрямками:

15,6 млн грн — на премії та стимулювання наукових і викладацьких працівників;

5,0 млн грн — на модернізацію дослідницької інфраструктури (обладнання, бази даних);

3,5 млн грн — на загальний розвиток наукових установ.

“Для Донеччини це — важливий ресурс для підтримки науковців та збереження наукових шкіл, які продовжують працювати попри війну та вимушену релокацію”, — прокоментував очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Загалом між 25 регіонами України розподілили понад 3 млрд грн.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, такий підхід дозволяє інвестувати в сильні наукові команди, які стануть основою для інтелектуальної відбудови країни після війни.

“Установи та наукові підрозділи, які демонструють кращі результати досліджень, отримують більший обсяг підтримки”, — зазначив Оксен Лісовий.

Нагадаємо, з вересня 2025 року шість шкіл та один дитсадок із Донецької області відновили офлайн-роботу в евакуації. Для п’яти із цих закладів це стало першим досвідом роботи у такому форматі від початку повномасштабного вторгнення.