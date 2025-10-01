Донеччина потрапила у топ-10 областей за результатами НМТ-2025: який середній бал

НМТ. Ілюстративне фото: Укрінформ

Донецька область на 8 місці в рейтингу областей України за результатами національного мультипредметного тесту у 2025-му. Рівень успішності склав 96%.

Рейтинг оприлюднили на інформаційному освітньому ресурсі “Освіта.ua”.

За їхніми даними, цьогоріч до НМТ долучилися 3 930 учнів Донецької області — з 200 шкіл. Загалом вони виконали 14 700 тестів. Випускників шкіл минулих років, які складали тести у 2025 році, у рейтингу не враховували.

Лідерами цьогорічного рейтингу стали:

Львівська область — 1 місце (140,72 бала);

Волинська область — 2 місце (137,99 бала);

Київська область — 3 місце (137,74 бала).

Водночас рівень успішності школярів Донеччини склав 96% — як і у лідерів таблиці. Область посіла 8 місце із середнім балом випускників 135,76.

Зазначимо, що у 2024-му Донецька область також посіла восьму сходинку таблиці за результатами НМТ.

Нагадаємо, з вересня 2025-го в евакуації офлайн працюють шість шкіл та один дитсадочок з Донецької області. З них — чотири заклади освіти запрацюють в такому форматі вперше від початку відкритого вторгнення.