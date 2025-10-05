Донеччина потрапила у трійку областей, де найбільше крадуть та втрачають зброю, — Opendatabot

Зброя. Ілюстративне фото: Pixabay

Близько 491 тисячі одиниць зброї втратили або ж викрали в Україні від початку відкритого вторгнення. У трійці лідерів за такими даними є Донецька область, однак вона відстає від Києва.

Такою статистикою поділилися аналітики Opendatabot.

За їхніми підрахунками, 491 426 одиниць зброї втратили та викрали в Україні від початку відкритого вторгнення. За останній рік такі показники зросли вдвічі: з 270,9 тисячі у вересні 2024-го до майже півмільйона у вересні цьогоріч.

Найчастіше зникають автомати — понад 149 тисяч, або майже третина від загальної кількості. На другому місці мисливські рушниці — понад 135 тисяч. Карабіни, пістолети під гумову кулю та бойові пістолети складають ще приблизно чверть. Найбільш масово, кажуть аналітики, зникають автомат АК-74 — понад 99 тисяч випадків та пістолет Макарова — понад 21 тисячу.

“В абсолютній більшості випадків зброю не крадуть, а втрачають. 94% усього обсягу становлять саме втрати, тоді як на викрадення припадає 6%”, — стверджують в Opendatabot.

Там уточнили, що лідирує за кількістю зниклої та втраченої зброї Київ — 78,5 тисяч одиниць. Друге місце посіла Донецька область — зі 72,2 тисячами зброї. Третє місце розділили порівну Миколаївщина та Київщина (по 50,1 тис.).

Нагадаємо, за понад два місяці від початку з декларування вогнепальної зброї, жителі Донецької області зареєстрували понад 300 одиниць. Були й випадки добровільної здачі озброєння для поліції.