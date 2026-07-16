Катерина Головко, яка загинула внаслідок удару російського дрона 29 червня 2026 року. Фото: заклад дошкільної освіти 166 “Ракета” Запорізької міської ради

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 36-річна вихователька спеціальної школи-інтернату Катерина Головко із Запорізької області. Вона багато років працювала з дітьми з особливими освітніми потребами, а останні роки присвятила своє життя вихованню сина. Жінка загинула внаслідок удару російського БпЛА по маршрутці у Камʼянському 29 червня 2026 року.

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Про Катерину Головко розповіли її рідні, колеги та представники місцевої громади.

Якою була Катерина Головко

Катерина народилася й жила в селі Кам’янське Запорізької області. У 2009 році вона почала працювати вихователькою у спеціальній школі-інтернаті.

Колеги згадують її як чуйну й відповідальну педагогиню, яка щиро любила дітей і завжди знаходила для них слова підтримки та увагу.

Після народження сина Владислава життя Катерини змінилося. Через складні пологи хлопчик мав порушення мовлення, тож останні сім років жінка присвятила його вихованню та реабілітації. Вона докладала всіх зусиль, щоб допомогти синові подолати труднощі й подарувати йому щасливе дитинство.

Катерина Головко. Фото: заклад дошкільної освіти 166 “Ракета” Запорізької міської ради

“Вона була дуже доброю, життєрадісною та веселою. Обожнювала котів. Завжди переживала за долі близьких”, — пригадує сестра Катерини Наталія Олійник у коментарі для платформи “Меморіал”.

Загинула дорогою на заняття із сином

29 червня Катерина разом із Владиславом їхала маршруткою на чергове заняття. У цей час російський безпілотник атакував цивільний транспорт. Отримані жінкою поранення виявилися несумісними з життям.

Катерина Головко. Фото: платформа памʼяті “Меморіал”

Звістка про загибель Катерини стала важкою втратою для її родини, друзів, колег і вихованців.

“Катерина Олександрівна була чудовою спеціалісткою, яка віддавала серце дітям і кожному дарувала часточку свого тепла. Вона була світлою, життєлюбною, доброю жінкою, яка випромінювала радість і щирість”, — зазначили її колеги.

У Василівській територіальній громаді також висловили співчуття рідним загиблої.

“Вона була люблячою мамою, щирою, доброю людиною, педагогом, який присвятив себе вихованню дітей та щодня дарував їм знання, турботу і тепло. Її життя обірвалося в одну мить, коли разом із сином вона їхала на заняття. Це біль, який неможливо прийняти чи виправдати.”, — йдеться у повідомленні громади.

У Катерини Головко залишилися батьки, сестра, чоловік і маленький син Владислав.

Світла памʼять!