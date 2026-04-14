Василь Орлатий. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Василь Орлатий. Чоловік усе життя прожив у рідному селі Багатир Великоновосілківської громади. Працював будівельником, керував бригадою та допомагав односельцям будувати оселі. Його пам’ятають як добру, щиру та надійну людину.

Про загибель чоловіка повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Василь народився 21 лютого 1961 року та проживав у рідному селі Багатир Великоновосілківської громади. Після здобуття освіти працював на будівництвах.

“Василь Іванович усе життя працював будівельником, був майстром своєї справи, керував бригадою, допомагав односельцям у будівництві осель”, — пишуть у пресслужбі Великоновосілківської СВА.

Односельці та колеги знали його як добру, щиру та надійну людину. Він ніколи не відмовляв у допомозі. Чоловік виховав двох дітей.

“Він залишився для них прикладом турботи, праці та людяності”, — додають посадовці.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік не евакуювався та залишався у рідному селі.

31 березня 2025 року Василь загинув внаслідок обстрілу села Багатир з боку російської армії. За даними поліцейських Донецької області, окупанти тоді вдарили по селу з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Світла пам’ять.