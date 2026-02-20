Сергій Агапітов. Фото з архіву родини

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Сергія Агапітова з Вознесенська. Із перших днів відкритого вторгнення хлопець долучився до оборони міста. У вирішальну мить він допоміг стримати російську колону, але загинув за день до свого 23-річчя.

Про Сергія Агапітова Вільному Радіо розповіла його сестра Юлія.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам'ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам. Наші журналісти зв'яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Не міг бути далеко від рідного міста

Сергій Агапітов народився 3 березня 1999 року в місті Вознесенськ Миколаївської області. За словами старшої сестри Юлії, із самого дитинства хлопець ріс життєрадісним, щирим і мужнім — останню якість йому прищепив бокс. Цим спортом Сергій почав займатися ще в чотири роки, а підлітком змінив захоплення на авто- й мототехніку.

“Він, мабуть, років із 12 захоплювався технікою. У нього були мопеди, він ремонтував [їх], любив, як у нас бувають, перегони — завжди був присутній на них. Він у нас такий взагалі гарячий, емоційний. От любив він таке — швидкість, азарт”, — згадує сестра.

Закінчивши Вознесенську загальноосвітню школу №2, Сергій поїхав здобувати вищу освіту до Запоріжжя. Та провчився там хлопець лише рік: потім залишив університет і повернувся, бо не зміг бути далеко від дому.

“Мама ще просила, що «Сергію, у тебе повинні бути документи, тобі потрібна вища освіта». Але він не захотів. Сказав: «Я буду вдома», — і все. Він взагалі рідко виїжджав кудись із міста. Як народився, так усе життя й був у Вознесенську”, — розповідає Юлія.

Сергій Агапітов разом із матірʼю. Фото з архіву родини

Мав багато друзів і завжди приходив на допомогу

Після повернення до рідного міста Сергій Агапітов пішов працювати. Попри любов до автомобілів, професію він обрав іншу. Спершу був просто помічником на будівництві, але хлопцеві настільки сподобалася робота і він так швидко вчився, що скоро його підвищили до майстра.

У вільний час Сергій розбирався з машиною. Часто міг заправити її, узяти друзів і поїхати до Актовського каньйону проводити час на природі. Особливих зусиль для пошуку компанії хлопцю докладати не треба було.

“У нього з дитинства було багато друзів. Він знаходив спільну мову з усіма. Де б він не був, у який би колектив не потрапляв — він завжди міг знайти підхід до кожної людини. З усіма однокласниками товаришував. У нього не було ворогів чи тих, хто його недолюблював”, — каже сестра.

Сергій Агапітов. Фото з архіву родини

Коли потрібно, Сергій завжди приходив на допомогу. Тож залишатися осторонь хлопець не зміг і після початку повномасштабного вторгнення.

Долучився до оборони з перших днів повномасштабного вторгнення

Першого ж дня відкритої війни Сергій Агапітов намагався записатися до місцевої тероборони, але не вийшло — на базі не було командира. Наступного дня хлопець знову спробував це зробити, але тоді там розвантажували зброю, тож часу на Сергія не було.

Лише з третього разу йому вдалося поговорити з представниками ТРО, проте через вік вони не поспішали записувати 22-річного молодика до своїх лав. Утім, Сергій був налаштований рішуче: оскільки йому не давали боронити рідне місто зброєю, він долучився до його захисту інакше.

“Він допомагав, чим міг: і ночами варив протитанкові їжаки, допомагав людям машиною щось підвезти-відвезти, заправляв каністри, робив «коктейлі Молотова»”, — перелічує Юлія.

Сергій Агапітов. Фото з архіву родини

Додому Сергій часто повертався вже ближче до ночі. Приходив змучений, особливо коли допомагав вантажити пісок у мішки для барикад, бо ще з роботи на будівництві мав хвору спину. Так тривало до 1 березня — того дня хлопця все ж записали до ТРО і він вийшов на офіційне чергування.

Загинув за день до свого 23-річчя, захищаючи рідне місто

Разом із військовими 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Сергій Агапітов чергував на блокпосту біля автомобільного мосту через річку Мертвовод, який вів углиб міста. Удень 2 березня туди стала наближатися російська колона. Та попри капітальний брак зброї у бійців ТРО, Сергій залишився на блокпості разом із військовими.

“Близько 13 години він подзвонив батькові й сказав, що з ним усе добре. Потім зателефонував мені. Тоді була думка виїхати кудись із міста, але він сказав: «Все добре, нікуди не виходьте з дому. Ми тут запаковані, ми ворога в місто не пустимо», — згадує настанови брата Юлія.

Сергій Агапітов разом зі старшими сестрами, матірʼю і племінницею. Фото з архіву родини

Менш ніж за годину Сергій загинув. Як пізніше розповіли родині, коли колона в’їхала на околицю міста, оборонці вирішили підірвати міст. Хоч він і був замінований, спершу зробити це не вдалося. Тоді один із військових побіг до мінування, аби підірвати його вручну. Щоб виграти час, Сергій вирішив відволікти окупантів.

Маючи лише гранату й “коктейль Молотова”, хлопець побіг через приватний двір у напрямку пішохідного мосту, який знаходився поруч із замінованим. Сергій намагався підірвати російську техніку, але його помітили раніше — захисник загинув від влучання з танку.

Про смерть Сергія його родина дізналася лише через день. 3 березня хлопцю мало виповнитися 23 роки, але привітати його ніхто не зміг: телефон був поза зоною. Тоді рідні почали шукати Сергія, і 4 березня їм подзвонили зі звісткою з ТРО. Мати хлопця поїхала до місця трагедії, аби перевірити інформацію, — там жінка й знайшла рештки тіла сина.

Поховали Сергія у його рідному Вознесенську. Як він і обіцяв, росіяни вглиб міста зайти не змогли.

Щоб ушанувати вчинок захисника, рідні просять надати йому звання Героя України посмертно. Підтримати їх можна, підписавши петицію.

Вічна пам’ять.