Михайло Кубай: історія 3-річного хлопчика, який загинув у Маріуполі разом з рідними через російсько-українську війну

Михайло Кубай з мамою, фото: Find a grave

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 3-річний Михайло Кубай з Маріуполя, який загинув у рідному місті із мамою та бабусею.

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Про Михайла Кубая та його родину написали на сайті Find a grave.

Михайло Кубай, фото: Find a grave

Михайло Кубай народився у липні 2018 року. Він був довгоочікуваною дитиною матері Ірини та батька В’ячеслава. У хлопчика був особливий зв’язок з матір’ю, згадують родичі: малюк ніколи не відходив від неї.

“Допитливий, у три роки він багато знав. Іра вчила його, знав кольори, намагався рахувати. Він любив гуляти з дітьми. Кататися в машині. Він чекав біля воріт, коли ми поверталися додому після роботи, щоб заїхати у двір з дідусем на колінах”, — згадувала тітка Михайла Тетяна Кубай.

Михайло ходив до дитячого садка № 140.

“Хлопчик був добрим, спокійним, доброзичливим, ввічливим. Батьки його дуже любили”, — розповіла вихователька Ольга Дюжа.

Разом з батьками Михайло жив у приватному будинку в Кальміуському районі Маріуполя. 15 березня 2022 року їхній будинок згорів після обстрілу під час боїв за місто.

Новонароджений Михайло з мамою та бабусею, фото: Find a grave

Тоді родина переїхала до бабусі Надії та дідуся Миколи, які жили на вулиці Металургійній, 19. Та й там було небезпечно. Авіаудари по цій багатоповерхівці забрали життя маленького Михайла та його рідних.

“У ніч з 22 на 23 березня вони зайшли до підвалу будинку. Там було два відділення. Одне було тепле, інше — холодне. У теплому відділенні були сім’ї з дітьми, а в холодному — всі інші. 23 березня 2022 року о 05:40 на частину будинку, де знаходилося відділення із дітьми, було скинуто дві авіабомби. Михайло, його мати та бабуся Надія загинули. Дід Микола та батько — вижили”, — розповіла родичка Наталія Устінова.

За даними проєкту “Mariupol Destruction and Victims”, 23 березня 2022 року внаслідок ударів по будинку по вулиці Металургійний, 19 загинули щонайменше 40 людей.

Михайла та його матір Ірину поховали на Старокримському кладовищі.

Світла пам’ять загиблим.