ДРАЦС. Ілюстративне фото: Pixabay

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Краматорську оголосив нові дати прийому відвідувачів у травні, їх чекатимуть 12 та 13 числа. Адреса й час роботи ДРАЦСу не зазнали змін.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Прийоми проводитимуть у зазначені дні з 9:00 до 15:00. Місце розташування відділу залишилося незмінним — Краматорськ, вулиця Паркова, будинок 10, другий поверх.

Під час прийому мешканці зможуть отримати фахові консультації, оформити повторні документи, а також замовити витяги з державного реєстру актів цивільного стану.

“Прийом будуть здійснювати спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції” , — зазначили у Краматорській міській раді.

