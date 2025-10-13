Паспорт та свідоцтво про шлюб. Ілюстративне фото: "Ґвара Медіа"

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську визначив додаткові дні прийому громадян. Їх чекають 14 та 15 жовтня за звичною адресою.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Прийом громадян проводять з 9:00 до 15:00 за адресою: вулиця Паркова, 10, другий поверх.

У зазначені дні фахівці відділу готові надати різні послуги — від консультацій з питань реєстрації актів цивільного стану до допомоги у відновленні втрачених чи пошкоджених документів. Також громадяни зможуть отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану та інші супутні послуги.

У відомстві вказали, що прийом здійснюватимуть спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області, які працюють у складі Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня 2025 року окупаційні війська завдали удару двома безпілотниками “Герань-2” (відомими як “Шахед”) по будівлі школи №12 імені Степана Чубенка у Краматорську. Вибухи пошкодили приміщення школи та її зовнішні стіни.