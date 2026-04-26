20-річна переселенка з Селидового потребує майже 2 млн грн на лікування онкології: як допомогти родині

20-річна переселенка з Селидового Марина Островерхова. Фото: надане Вільному Радіо родиною дівчини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Переселенці з Селидового Марині Островерховій у 20 років діагностували онкологічне захворювання — Лімфому Ходжкіна четвертої стадії. Дівчина має пройти курс лікування, який коштує майже два мільйони гривень. Родина не може самостійно покрити такі витрати, тож просить усіх небайдужих долучитися до збору.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіли Марина та її мама Оксана.

Про онкологічне захворювання Марини родина дізналася не одразу — перші проблеми почалися у червні 2025 року. Тоді сімʼя вперше звернулася до лікарні у Шахтарському на Дніпропетровщині, куди виїхала після початку відкритого вторгнення із Селидового. Дівчина скаржилася на погане самопочуття, зокрема високу температуру. Після огляду їй діагностували запалення легень.

“Сімейна лікарка дала антибіотик з гуманітарної допомоги, приймали декілька днів, але ніяких покращень не було. Купили інший, Марина його приймала і потім був контрольний рентген, який вже не показував запалення. Лікарка, скажемо так, подивилася на це, і все. Ніякої консультації не було, тож ми по тих показах вирішили, що краще стало. Якийсь час донька ще приймала ліки.

Я читала, що потрібен час на відновлення, тож ми поїхали у відпустку до моря, свіже повітря морське корисне. Наче почуття було добрим, але інколи зʼявлявся сухий кашель — думали, що це наслідки пневмонії, ослаблений імунітет. Марина не хотіла знову йти до лікаря, вона приймала прописані раніше ліки, їй ставало краще”, — пригадує мама.

Наприкінці листопада самопочуття дівчини знову погіршилося, тож вона все ж отримала направлення до лікаря. Їй прописали медикаменти, однак цього разу від проблем з нирками — спочатку вони допомогли, однак згодом зʼявилися інші симптоми: сухий кашель та запалення лімфовузлів.

“Нас направили на рентген, а коли донька сказала про лімфовузли — до лора в Мечнікова. Вона глянула та направила на УЗД, а після цього одразу в онкологічне відділення. Марину оглянули і сказали, що потрібно видаляти лімфовузол, робити аналіз біопсії та імуногістохімію”, — розповідає Оксана.

Її доньці зробили операцію, а 13 березня 2026-го вона дізналася результати аналізів та діагноз — Лімфома Ходжкіна з модулярним склерозом. Родині порекомендували звернутися до Національного інституту раку в Києві, де 24 квітня повідомили про четверту стадію хвороби дівчини.

“У 20 років я планувала почати працювати, спробувати доросле життя, але хвороба завадила. Навчатися стало важко, постійно відчуваю слабкість. Ми жили раніше вже окремо від батьків із сестрою, але зараз вона переїхала в Одесу без мене. Ми завжди разом були, а тепер окремо, дуже хочу переїхати до неї, але мушу бути в Києві, поки лікуюся”, — ділиться Марина.

Частину терапії дівчині забезпечують коштом державної програми, однак цього не достатньо. Залишаються препарати, обстеження та супровідне лікування, які сім’я переселенки змушена оплачувати самостійно. За словами матері Марини, на один курс лікування потрібно 160 тисяч гривень. Усього таких курсів має бути дванадцять — це 1 920 000 гривень.

“У нас таких коштів немає. Перша хімієтерапія буде 4 травня, між ними проміжки 2 тижні. Препарату потрібно два флакони на один курс. Поки майже зібрали на один флакон”, — ділитися жінка.

Підтримати збір на лікування Марини Островерхової можна за цими реквізитами: