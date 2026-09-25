Анастасія Лисенко — біографія 14-річної дівчини з Маріуполя, яка загинула під завалами через обстріл

Анастасія Лисенко з Маріуполя. Фото: платформа памʼяті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадамо 14-річну Анастасію Лисенко, яка загинула 1 квітня 2022 року під час російського обстрілу Маріуполя. Вона разом із рідними намагалася сховатися від артилерійського вогню в підвалі сусіднього будинку, але російського удару не пережив ніхто з них.

Про Анастасію Лисенко розповіли її знайомі для платформи памʼяті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про дорогу вам людину. Це безкоштовно.

Любила малювати, захоплювалась аніме та хотіла стати дизайнеркою

Анастасія народилася й росла у Маріуполі. Її перша вчителька Лариса Ковальчук пам’ятає дівчину тихою, відповідальною та чуйною ученицею, яка мала хист до творчості.

“Я вчила Настюшу з 1 класу. Вона дуже любила малювати. Завжди мала біля себе блокнот і часто показувала мені свої малюнки. Захоплювалася аніме. Була серйозною, відповідальною, чуйною, вихованою, добре вчилася”, — розповіла Лариса Ковальчук.

У 2021 році Настя вступила до 8 класу технічного ліцею, де навчалася за напрямком дизайну.

Лариса Ковальчук згадує, як у січні 2022 року вони випадково побачилися в супермаркеті, обійнялися та поспілкувалися.

“Я і не могла уявити, що це наша остання зустріч”, — говорить жінка.

Однокласник Анастасії Максим згадує її як доброзичливу та креативну дівчину.

“Настя була сором’язливою. У класі в неї було багато друзів. Вона любила малювати, мала гарне почуття гумору. З уроків їй дуже подобалася англійська. Була доброзичливою і завжди допомагала іншим”, — розповів Максим.

Загинула разом із рідними під час обстрілу Маріуполя

На початку повномасштабного вторгнення Настя разом із родиною жила у будинку на вулиці Злітній у Приморському районі Маріуполя. Її батько Олександр у той час був у рейсі.

1 квітня 2022 року російські військові відкрили артилерійський вогонь по приватному сектору.

Знайомий родини Дмитро розповідає:

“Під час обстрілу вони намагалися виїхати, але не вийшло, оскільки ворота були завалені. Родина вирішила перечекати в сусідньому будинку. Але в той момент в нього влучив снаряд”.

У будинку перебували Анастасія, її старша сестра Вікторія, молодший брат Олексій, бабуся та дідусь.

Анастасія, її сестра та бабуся загинули під завалами. Молодшого брата Олексія вбило ударною хвилею. Дідусь помер від травм.

Тіла загиблих дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Мама Анастасії Наталя ідентифікувала рідних та поклала кожному в кишеню документи.

Де поховали Анастасію, її сестру, брата, бабусю та дідуся — невідомо.

Анастасії Лисенко було 14 років.

Світла пам’ять.