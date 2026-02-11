Заборгованість по зарплаті. Ілюстративне фото: Укрінформ

Серед підприємств, які найбільше недоплатили своїм працівникам, опинилися вугільна компанія “Краснолиманська” й Селидіввугілля. Загалом їхній борг становить 76 мільйонів гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру боржників.

Станом на 10 лютого 2026 року держпідприємство “Вугільна компанія «Краснолиманська»” з Покровська посідає сьоме місце у всеукраїнському рейтингу. Вона заборгувала працівникам близько 45,2 мільйона гривень, і нині щодо неї відкриті 450 виконавчих проваджень щодо стягнення платежів.

Більше проваджень, але меншу суму боргу перед робітниками має держпідприємство “Селидіввугілля”, яке через рік після окупації міста перереєстрували в Києві. Там зарплат недоплатили на понад 31,1 мільйона гривень, через що підприємство опинилося на десятому місці серед найбільших боржників. Стягнути заборгованість мають за 510 відкритими виконавчими провадженнями.

