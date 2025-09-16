Вікторія Гребенюк, фото: 100% життя

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 32-річна співробітниця благодійної організації Вікторія Гребенюк. Вона та її двомісячний син загинули під час російського обстрілу Києва.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook .

Про загибель Вікторії написали на сторінці благодійної організації “100% Життя”, де працювала жінка.

“Наша колега зі “100 відсотків життя. Київський регіон”, 32-річна Вікторія Гребенюк та її 2-місячний син загинули сьогодні від ворожого удару по Києву. Це неймовірний біль та розпач — наші щирі співчуття рідним та близьким”, — написали в БО.

Вікторія закінчила спеціалізовану школу з юридичним профілем. Після цього вступила до Національного університету “Києво-Могилянська академія”, де у 2014 році здобула ступінь бакалавра соціальної роботи, пишуть у виданні “Зміна”. Продовжила навчання дівчина у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті психології та у 2016 році отримала ступінь магістра управління. Того ж року закінчила програму Київської MBA у Міжнародній бізнес-школі менеджменту та маркетингу, здобувши ступінь магістра ділового адміністрування.

До команди БО “100% Життя” Вікторія приєдналася ще під час студентства. Спочатку як волонтерка навчала англійської вихованців Центру для ВІЛ-позитивних дітей. З липня 2014 року Вікторія почала роботу в організації: пройшла шлях від менеджерки проєкту до начальниці програмного відділу.

У 2016 році Вікторія разом із мером Києва Віталієм Кличком брала участь у міжнародній конференції Fast-Track Cities у Нью-Йорку, представляючи Україну на світовій арені.

Рік тому Вікторія вийшла заміж. Нещодавно закінчила ремонт своєї нової квартири. Два місяці тому народила сина.

Вікторія загинула разом із сином Романом 7 вересня 2025 року під час атаки на Київ. У багатоповерхівку в Святошинському районі, де жила родина, влучив безпілотник Shahed, зруйнувавши з 6-го по 9-й поверх. За словами колег, російський удар прийшовся в дитячу кімнату, де Вікторія спала зі своїм 2-місячним сином Романом. Чоловік Вікторії дістав важких поранень.

“Війна забрала у нас чудову людину, красиву жінку та ніжну маму разом із її довгоочікуваним синочком. Вікторія була прикладом доброти, порядності та професіоналізму. Вона залишиться в пам’яті всіх, хто її знав, як мудрий наставник, вірна подруга, натхненна лідерка та людина з великим серцем. Її життя, повне мрій та планів, обірвалося в одну мить через жорстоку війну. Але її світло, любов і приклад залишаються з нами назавжди”, — згадують колеги.

Світла пам’ять загиблим.