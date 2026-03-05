Де лінія фронту Донецької області на 5 березня 2026 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 4 березня 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Більш як 1,3 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донеччини завдали росіяни упродовж минулої доби. Через ці атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро дістали поранень. Жертвами обстрілів окупантів стали цивільні, зокрема у Костянтинівці, Словʼянську та Дружківці. Більше про наслідки — читайте далі.

Які міста та села обстріляли росіяни у Донецькій області 4 березня

За минулу добу окупанти атакували вісім населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, росіяни били по Дружківці, Миколаївці, Костянтинівці, Словʼянську, Водянському, Райгородку, Іверському та Осиковому.

Загалом війська країни-агресорки били по житлових кварталах та лінії фронту Донеччини 1 360 разів. Руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів, з яких 38 — домівки.

Зокрема, на Костянтинівку росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу – загинули двоє місцевих жителів. У місті фіксували руйнування п’ятиповерхівки.

Слов’янськ загарбники атакували тричі, зокрема з РСЗВ “Торнадо-С” – троє людей зазнали поранень. Окупанти пошкодили 34 приватних будинки, 2 адмінбудівлі та стільки ж автівок.

У Дружківці внаслідок влучання FPV-дронів травм зазнала цивільна. Російські війська понівечили приватний будинок.

Ще одна людина постраждала в Райгородку. Миколаївка витримала 6 ударів – фіксували руйнування багатоповерхівки та двох домівок, а ще автівок.

Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося вивезти ще 393 людини, серед яких було 22 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували три рази, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону у районах Дробишевого, Зарічного та Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Дронівки, Раю-Олександрівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку війська країни-агресорки атакували в бік Оріхово–Василівки, Бондарного та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 15 разів атакували поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 22 штурми агресора в районах Заповідного, Родинського, Гришиного, Удачного, Муравки, Молодецького та у бік Червоного Лиману.

Нагадаємо, десантники 25 Січеславської бригади провели евакуацію пораненого побратима на Покровському напрямку за допомогою НРК “Бізон”. Рятувальна операція тривала загалом 12 годин, комплекс зазнав російської атаки — військовий не постраждав та зміг дістатися позицій суміжного підрозділу.