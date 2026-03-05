Бійці 25 бригади провели 12-годинну евакуацію пораненого побратима завдяки НРК “Бізон”

Евакуація пораненого бійця. Фото: з відео 25 Січеславської бригади

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Десантники 25 Січеславської бригади провели евакуацію пораненого побратима на Покровському напрямку за допомогою НРК “Бізон”. Рятувальна операція тривала загалом 12 годин, комплекс зазнав російської атаки — військовий не постраждав та зміг дістатися позицій суміжного підрозділу.

Про це повідомили на сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Через вибух міни окупантів український пілот зазнав важкого поранення — часткову ампутацію нижньої кінцівки. Самостійно пересуватися він не міг, тож у бригаді ухвалили рішення евакуювати бійця за допомогою наземного роботизованого комплексу “Бізон”.

Порятунок, кажуть захисники, ускладнювало щільне мінування ділянки та висока активність російських FPV у повітрі. Загальна довжина маршруту склала 24 кілометри — 12 у кожен бік. Під час руху з пораненим підтримувався постійний контакт через внутрішню комунікаційну систему НРК. У процесі руху комплекс атакував дрон окупантів, тож звʼязок з пораненим зник.

“У рації панувала тиша. Надія на те, що пораненому вдалося вискочити з капсули, танула з кожною хвилиною. Уявіть собі емоції командира, коли на екрані телефона висвітився дзвінок від пілота! — “Командир, я живий. Додаткових поранень не отримав. Встиг вискочити й потрапив на позицію суміжного підрозділу 68 єгерської бригади”, — пишуть у 25 бригаді.

Військові єгерської бригади вивели пораненого з “кілзони” та доставили на стабілізаційний пункт. Там йому надали необхідну медичну допомогу, розповіли у військові. Загалом рятувальна операція тривала 12 годин.

Нагадаємо, Сили оборони воюють проти російських військ у східній частині Гришиного — на північний захід від Покровська. Окупанти хочуть просунутися в центр селища.