Українські військові воюють з росіянами у східній частині Гришиного, — 7 корпус ДШВ

Гришине на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Сили оборони воюють проти російських військ у східній частині Гришиного — на північний захід від Покровська. Окупанти хочуть просунутися в центр селища.

Про це повідомили в 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

Там розповіли, що у смузі своєї відповідальності фіксують ознаки підготовки військ країни-агресорки до активізації боїв. Ймовірно, окупанти планують посилити наступ на початку весни. Останні декілька місяців вони накопичували ресурси.

Нині, уточнюють захисники, загарбники сконцентрували найбільші зусилля задля просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Там тривають бої у східній частині селища. Зокрема, росіяни пробують тиснути на українських оборонців, аби проникнути до центральної частини населеного пункту, одночасно штурмуючи його з півночі та півдня.

Крім того, окупанти не полишають спроб повністю захопити Покровськ та Мирноград. Однак ЗСУ утримують визначені позиції на північних околицях обох міст.

Загалом у лютому українські військові ліквідували та поранили понад 1 тисячу росіян. Також знищили та уразили 38 гармат та мінометів, 4 одиниці броньованої техніки, 84 одиниць авто- і мототехніки, а ще 5 наземних комплексів.

Нагадаємо, Сили оборони фіксують, як війська країни-агресорки готують техніку, постачають паливо та проводять розвідку дронами. Зі слів оборонців, окупанти готуються до посилення штурмів, зокрема на Краматорському напрямку. Це може статися вже цієї весни.