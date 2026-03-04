Росіяни готуються посилити наступ на Краматорському напрямку навесні, — 11 корпус

Український військовий. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Сили оборони фіксують, як війська країни-агресорки готують техніку, постачають паливо та проводять розвідку дронами. Зі слів оборонців, окупанти готуються до посилення штурмів, зокрема на Краматорському напрямку. Це може статися вже цієї весни.

Про це сказав речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, поки українські військові не спостерігають посилення атак на Краматорському відтинку — це підтверджують і в Генштабі ЗСУ. Минулої доби росіяни не наступали на цьому напрямку. Водночас розвідники знають про організаційні роботи на Краматорській ділянці фронту й припускають, що окупанти готуються до майбутнього посилення наступу — вже навесні 2026-го.

Зокрема, уточнює Запорожець, війська країни-агресорки отримують паливно-мастильні матеріали, скиди із дронів, провіант. Також намагаються налаштовувати техніку, аби спробувати наступати за сприятливої погоди та доріг. Крім того, загарбники підсилюють свій особовий склад тиловими підрозділами, а ще збільшили кількість FPV-дронів — хочуть порушити українську логістику.

Водночас про майбутнє підсилення штурмів свідчить і підрив російськими військами дамби поблизу Осикового 25 лютого. Тоді окупанти використали тритонну авіабомбу — авіаудар підтопив місцевість. Нині армія РФ проводить глибинну розвідку над Краматорськом та в тилу Сил оборони.

“Це все створює сукупність факторів, які говорять про те, що противник буде активніше рухатися саме на Краматорському напрямку. Які в цілому у росіян плани й де буде основне зосередження зусиль під час весняної кампанії — наразі невідомо.

Зі збільшенням світлового дня і з покращенням погодних умов, очікуємо застосування мототехніки, автомобілів, може зʼявитися броньована техніка. На думку керівництва окупаційних військ, темпи просування не є такими, як вони собі планують. Пожвавлення наступів по всій смузі відповідальності ми очікуємо”, — каже Дмитро Запорожець.

Нагадаємо, підрив дамби біля Осикового ніяк не вплинув на евакуацію з Дружківської громади. Нині “Проліска” щодня вивозить до 20 жителів звідти.