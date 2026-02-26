Костянтинівка стає основним відтинком боїв на південь від Краматорська: як на це вплинув підрив дамби біля Осикового

Підрив дамби біля Осикового. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

25 лютого російські війська підірвали дамбу поблизу Осикового Дружківської громади. Окупанти використали тритонну авіабомбу — авіаудар підтопив місцевіть. Вода дійшла до траси Дружківка-Костянтинівка: росіяни сподівалися ускладнити логістику ЗСУ та створити умови для часткового оточення Костянтинівки. Вона стає основним відтинком боїв на південь від Краматорська.

Що відомо про підрив дамби біля Осикового

Напередодні аналітичний проєкт DeepState заявив, що війська країни-агресорки збільшили свою активність в боях за Костянтинівку. Спочатку окупанти знищили один з мостів на околицях міста, аби ускладнити логістику ЗСУ — оборонці почали вибудовувати альтернативні шляхи. Вже 25 лютого загарбники застосували трьохтонну керовану авіабомбу, якою поцілили по дамбі в районі Осикового.

Через цю атаку підтоплень зазнала місцевість, а вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка. Ділянка, зі слів аналітиків, перетворилася на “суцільне болото” і проїзд там наразі неможливий. Фахівці припускають, що це не призупинить повністю логістику до Костянтинівки, однак такі дії можуть свідчити про початок підготовки до більш “рішучих дій” зі сторони російських військ.

Підрив дамби — це вже частина наступу

Водночас за оцінками військового експерта, полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського, такі дії Росії не є “створенням умов для наступу” — це вже частина наступальних дій, спрямованих на досягнення стратегічної цілі, яку росіяни переслідують понад рік. Вони хочуть отримати повний контроль над трасою Бахмут-Костянтинівка-Покровськ-Павлоград, розповів коментатор в етері “Суспільне. Студія” 26 лютого.

Після інтенсивних боїв навколо Покровська російські війська “перекинули увагу” та ресурси на Костянтинівський напрямок. Окупанти, зі слів Грабського, намагаються вийти на зручні позиції для штурму міста, а ще створити можливість атак у напрямку Дружківки, Краматорська та далі продовжувати просування уздовж траси на Слов’янськ, аби з’єднати свої зусилля на різних ділянках фронту.

“Загарбники роблять все можливе для того, щоб оточити Костянтинівку, серйозно ускладнити постачання і забезпечення наших військ, і медичну евакуацію наших поранених. Саме з цими пов’язана така атака на дамбу, для того, щоб максимально ускладнити можливість забезпечення українських підрозділів, що ведуть оборону у Костянтинівці. Тобто вона тепер стає основною ареною бойових дій на південь від Краматорська”, — вважає військовий експерт.

Нагадаємо, підрив дамби біля Осикового ніяк не вплинув на евакуацію з Дружківської громади. Нині “Проліска” щодня вивозить до 20 жителів звідти.