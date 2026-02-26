Підрив дамби біля Осикового не вплинув на евакуацію з Дружківської громади, — “Проліска”

Евакуація з Дружківської громади, лютий 2026 року. Ілюстративне фото: з відео поліції Донеччини

Напередодні, 25 лютого, аналітики заявили, що війська країни-агресорки підірвали дамбу поблизу Осикового. На евакуацію і вихід місцевого населення це ніяк не вплинуло. Нині “Проліска” щодня вивозить до 20 жителів із Дружківської громади.

Про це розповів керівник гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов в етері “Суспільне. Студія”.

25 лютого аналітичний проєкт DeepState заявив, що росіяни знищили авіабомбою дамбу поблизу села Осикове. За їхніми словами, вода дійшла аж до дороги Дружківка-Костянтинівка — ділянка стала “суцільним болотом”. Водночас на евакуацію ця ситуація не вплинула, сказав Ткачов.

“Та дорога веде на Костянтинівку, куди вже гуманітарні місії не їздять на евакуацію. Люди виходять пішки, без проблем, іншою дорогою. В самому Осиковому й Олексієво-Дружківці, те, що я спостерігав особисто вчора, були невеличкі підтоплення городів, бо там протікає річка. І наскільки я розумію, ця річка взяла всі ці води. Але саме на евакуацію і вихід місцевого населення ця подія ніяк не вплинула”, — розповів представник “Проліски”.

Він уточнив, що гуманітарна місія щодня робить від трьох до п’яти евакуаційних рейсів — вивозять до 20 жителів. За останні два дні вони вивезли чотири сім’ї з дев’ятьма дітьми з Дружківки та Миколаївки.

“Але ще бувають випадки, коли люди пішки самоевакуюються з Костянтинівки. Тоді або наш героїчний волонтер Богдан Зуяков вихоплює їх в Олексієво-Дружківці, або вони до когось звертаються в самій Олексієво-Дружківці, там ночують у місцевих, і тоді вже зранку ми забираємо”, — каже волонтер.

Нагадаємо, російські війська утримують трасу з Дружківки до Костянтинівки під постійним вогнем дронів. Мета окупантів — перерізати логістику Сил оборони із тилу регіону. Нині українські захисники проводять ротації там пішки та щодня полюють на БпЛА.