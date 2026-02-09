Як українські військові захищають трасу Дружківка-Костянтинівка від російських дронів

Український військовий збиває російський дрон на Костянтинівському напрямку. Фото: з сюжету "Подробиць"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська утримують трасу з Дружківки до Костянтинівки під постійним вогнем дронів. Мета окупантів — перерізати логістику Сил оборони із тилу регіону. Нині українські захисники проводять ротації там пішки та щодня полюють на БпЛА.

Про це йдеться у сюжеті “Подробиць”.

Як розповіли захисники, війська країни-агресорки нині щільно обстрілюють дронами трасу Дружківка-Костянтинівка, тож її охрестили “дорогою смерті”. Окупанти намагаються відрізати одну з головних логістичних артерій від тилу регіону.

Близько 11 кілометрів долають оборонці, аби провести ротації — зазвичай під прикриттям ранкового туману. Групи заходять та виходять пішки, провізію та боєкомплекти доставляють роботизованими комплексами: пересуватися автівками або ж бронетехнікою неможливо.

Зі слів оборонців, Костянтинівка триматиметься поки матиме безперебійне постачання. Тож нині основним завданням мобільних вогневих груп — прикривати шляхи від російських безпілотників.

Через брак людей, зі слів військових, підрозділи гуртуються у спільні загони “винищувачів дронів”. На озброєнні у них — зенітні безпілотники та штурмові гвинтівки.

Водночас окупанти атакують БпЛА не тільки техніку, а й дистанційно заміновують шляхи — протипіхотними та магнітними протитанковими мінами. Аби виявити такі пастки, мобільні групи кілька разів на день долають багатокілометровий маршрут. Розміновують також стрілецькою зброєю.

Крім того, окупанти застосовують “дрони-ждуни”, які щоночі дистанційно висаджують на дорогу. Серед безпілотників, які використовують росіяни, є так званий “КВН” — “Князь Великий Новгородський”, розповів службовець 28 ОМБр Володимир.

“Ми вранці, при обході, при виявленні їх знищуємо. Іноді коли дозволяє обстановка, можемо кішечкою підійти, щоб дрон цілий залишився. Але в основному намагаємося працювати одразу”, — каже військовий.

Зі слів оборонців, до появи “винищувачів дронів” ситуація під Костянтинівкою була критичною. За добу там фіксували близько 5 тисяч БпЛА. Заглушити засобами РЕБ таку кількість практично неможливо, тож знищувати їх фізично — найефективніший метод захисту логістичних шляхів.

Нагадаємо, нещодавно боєць 28-ї окремої механізованої бригади записав відеозвернення з Костянтинівки, у якому запевнив: нині окупантів у місті немає, попри заяви з боку Росії.