Боєць 28-ї окремої механізованої бригади записав відеозвернення з Костянтинівки, у якому запевнив: нині окупантів у місті немає, попри заяви з боку Росії.

Звернення опублікували на сторінках 19 армійського корпусу.

“Попри всі гучні заяви з того (російського, — ред.) боку, Костянтинівка тримається. Наші захисники на позиціях, оборона працює, місто живе. Останнім часом багато інформаційного шуму й перекручень — особливо тоді, коли комусь вигідно показати “успіхи”, яких насправді не існує.

Тому найважливіше зараз — довіряти не гучним словам, а реальним фактам і людям на місці”, — кажуть у корпусі.

На опублікованому ними відеоролику військовий запевняє, що бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу тримають оборону у Костянтинівці:

“Як бачите, російських ворожих військовослужбовців тут немає. Не вірте чуткам. Все буде Україна”.

Зазначимо, що декілька місяців тому прифронтова Костянтинівка налічувала майже 15 тисяч цивільних, однак з наближенням лінії фронту більшість людей виїхали. На кінець січня 2026-го вже в оточеному боями місті мешкають близько 2,8 тисячі жителів.

Російські війська активізували спроби обійти місто з флангів і ускладнити логістику Сил оборони. Загалом, за оцінкою українських захисників, армія РФ намагається реалізувати тактику часткового оточення Костянтинівки.

Нагадаємо, пілот прикордонного підрозділу “Фенікс” з безпілотника доставив хліб літній жінці у Костянтинівці. Вона написала прохання про допомогу на снігу — його помітили.