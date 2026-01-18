Костянтинівка. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На Костянтинівському напрямку російські війська активізували спроби обійти місто з флангів і ускладнити логістику Сил оборони. Зокрема, 16 січня окупанти намагалися прорватися до Костянтинівки за допомогою мотоциклів.

Про ситуацію на напрямку в ефірі “Армія TV” розповів командир батальйону безпілотних систем “Легіон Північ” 44 окремої механізованої бригади В’ячеслав Шутенко.

“Російські війська штурмують населений пункт Костянтинівка, а також населені пункти, які знаходяться поруч, для того, щоб перерізати логістику міста і, відповідно, полегшити собі спроби заходу в сам населений пункт. Ці спроби придушують українські війська. Під час штурмів вони використовують мототехніку”, — сказав Шутенко.

Він зазначив, що одну з таких спроб окупанти здійснили напередодні — вони намагалися швидко заскочити в місто невеликими групами на мотоциклах. Та українським військовим вдалося їх вчасно виявити та знешкодити. Дехто з росіян зміг заховатися в укриття, але ЗСУ їх помітили й зараз розбирають “схованки” окупантів.

Загалом, за оцінкою українських захисників, армія РФ намагається реалізувати тактику часткового оточення Костянтинівки.

“Загалом, якщо говорити про плани ворога, то він намагається взяти Костянтинівку в так звані клешні. Думаю, всім відома їхня тактика з метою перерізання саме логістики. Відповідно, наша задача — не допустити цього”, — уточнив військовий.

Раніше ми писали, що піхотинці на псевдо Барс та К2 понад 130 днів тримали оборону в районі Костянтинівки.