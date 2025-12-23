Піхотинці “Барс” та “К2” понад 130 днів тримали оборону у районі Костянтинівки, — 93 ОМБр

Піхотинці “Барс” та “К2”, які понад 130 днів тримали оборону в районі Костянтинівки. Фото: 93 ОМБр

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Піхотинці 93 бригади Денис “Барс” та Дмитро “К2” повернулися з позиції в районі Костянтинівки. Вони тримали там оборону більш як 130 днів. Разом з ним забрали й російського полоненого, який провів з українськими військовими понад два місяці.

Про це повідомили у 93 бригаді “Холодний Яр”.

За словами піхотинців, найскладнішим виявився перший стрілецький контакт з російськими військами:

“Оце найстрашніше було. А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе”, — розповідають оборонці.

Загалом на рахунку бійців семеро ліквідованих окупантів. З убитих російських солдатів “Барс” та “К2” забрали радіостанції, з яких ще два місяці слухали інформацію про пересування окупантів. Згодом ці дані передавали на командно-спостережний пункт батальйону.

Серед іншого, військові похизувалися російським автоматом АК-12. За словами Дениса, його власну зброю засипало після атаки FPV-дрона, тож довелося вести бій зі зброєю загарбників.

Як уточнили у 93 бригаді, військових вивезли з позиції квадроциклом із причепом. Разом з ними забрали й 23-річного полоненого Данила Сичова з Волгограда.

Чоловік здався бійцям із сусідньої позиції, але вивезти одразу його не змогли, тож він перебував разом з українськими воїнами на позиціях понад два місяці.

Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії з псевдонімами “Текіла” та “Повар” провели без ротацій понад 160 днів на передовій позиції під Покровськом. Там їм доводилось без підкріплення вступати у стрілецькі бої та переживати артилерійські обстріли, поки порівняно нещодавно бойова ситуація дозволила їм повернутися до своїх.