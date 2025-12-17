"Повар" та "Текіла". Фото: ВЧ №3045

Військовослужбовці Національної гвардії з псевдонімами “Текіла” та “Повар” провели без ротацій понад 160 днів на передовій позиції під Покровськом. Там їм доводилось без підкріплення вступати у стрілецькі бої та переживати артилерійські обстріли, поки порівняно нещодавно бойова ситуація дозволила їм повернутися до своїх.

Історію військових розповіли у пресслужбі військової частини №3045 Національної гвардії України.

На позицію, про яку йдеться, “Текіла” та “Повар” заходили з третім бійцем, “Музикантом”. Вони замаскувались, аби їх не виявили росіяни, та вели спостереження й розвідку, а також допомагали евакуйовувати побратимів.

“Поранених і виснажених бійців доводилося переправляти з ризиком для власного життя – під обстрілами та наглядом ворожих дронів. Втім згодом противник з’ясував місцезнаходження гвардійців, і тоді почалось справжнє пекло. Оборонців накривали з мінометів, атакували дронами та вогнем артилерії, штурмували силами піхоти. В одному бою “Музиканта” поранило, і його евакуювали. “Повар” з “Текілою” залишились вдвох. А згодом шляхів для відходу вже не стало”, — пишуть у ВЧ №3045 Нацгвардії.

Військові виживали на позиції, намагаючись не привертати увагу загарбників. Поки один вів спостереження, інший відпочивав або готував їжу. Воду брали з найближчого джерела, а пересувалися лише у сутінках, аби їх не помітили російські дрони. Зігрітися в окопі чоловіки інколи намагалися окопною свічкою. Військові зробили своїми руками хрест і молились, додали у Нацгвардії.

“Найважче – мінометні обстріли, коли укриття розбирається прямо над головою. Вижили завдяки дисципліні й чіткому виконанню наказів. На позиції головне – вода, боєкомплект, медицина і підтримка побратима. Коли ставишся один до одного, як до брата, можна витримати багато”, — сказав після ротації “Повар”.

Військовим на позиції вдавалося підтримувати зв’язок з рідними через радіостанцію командира, коли той прикладав її до мобільного телефону. “Текіла” та “Повар” зазнали контузії, а подекуди вступали у стрілецькі бої з росіянами.

Порівняно нещодавно ситуація дозволила провести ротацію: під обстрілами на описану позицію пробилися інші військові, які замінили оборонців. Зараз “Текіла” та “Повар” відновлюються та готуються передати досвід побратимам, кажуть у Нацгвардії.

“Під час обстрілів може зникнути все, тому вода, ліки й запас провізії критично важливі. А триматися допомагали думки про рідних. Я знав, що колись діти спитають, що я робив, коли прийшла війна. Саме ця думка не дозволяла зламатися. Ми стояли заради своїх рідних і своєї землі”, — додав “Повар”.

Нагадаємо, війська країни-агресорки активізують сили на західних околицях Покровська — пробують прорватися до Гришиного. Тим часом у Мирнограді росіяни посилюють тиск на південно-східні райони міста.