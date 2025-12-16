Український прапор на позиціях військових у Рівному Мирноградської громади. Фото: з відео 7 корпус ДШВ

Війська країни-агресорки активізують сили на західних околицях Покровська — пробують прорватися до Гришиного. Тим часом у Мирнограді росіяни посилюють тиск на південно-східні райони міста.

Про це заявили у 7 корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нині українська війська проводять операцію зі повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Підрозділи знищують майже 100% російських цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів, кажуть у корпусі.

Упродовж останнього тижня Сили оборони ліквідували 446 російських військових на відтинку — це на 30% більше, ніж за попередній період. Зростання втрат, стверджують оборонці, пов’язане з введенням у бій оперативного резерву Росії — трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Що відомо про ситуацію у Покровську

Як пишуть у 7 корпусі ДШВ, найбільшу активність окупанти проявляють на західних околицях міста. Загарбники намагаються прорватися у напрямку Гришиного — на північний захід від Покровська.

“Сили оборони протидіють цим спробам, перерізаючи ймовірні маршрути просування противника та уражаючи його наявними силами й засобами, зокрема артилерією та FPV-дронами”, — кажуть українські військові.

Раніше російські інформаційні ресурси заявляли, що армія країни-агресорки нібито захопила Покровськ. Втім, українські військові, які обороняють цей напрямок, наголошували: місто не перебуває під контролем РФ, а Сили оборони й надалі утримують свої позиції.

Що відомо про ситуацію у Мирнограді

Росіяни посилюють тиск на південно-східні райони міста. Також українські захисники фіксують поодинокі випадки інфільтрації окупантів на підступах до “верхнього” Мирнограду.

“Сили оборони продовжують заходи зі стабілізації та розширення логістичного коридору до Мирнограда. У районах Світлого та Рівного фіксуються поодинокі появи ворожих груп, які оперативно знищуються”, — запевняють у 7 корпусі ДШВ.

Там уточнили, що Рівне залишається під повним контролем українських військ.

Нагадаємо, Мирноград щодня переживає масовані артилерійські та авіаційні удари. Російська армія б’є по житлових кварталах керованими авіабомбами вагою 500, 1500 і 3000 кг. Через це місто фактично знеструмлене та майже відрізане від можливості евакуації.