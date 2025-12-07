Місто Мирноград. Фото: Національна поліція

Мирноград на Донеччині щодня переживає масовані артилерійські та авіаційні удари. Російська армія б’є по житлових кварталах керованими авіабомбами вагою 500, 1500 і 3000 кг. Через це місто фактично знеструмлене та майже відрізане від можливості евакуації.

Про це розповів начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в ефірі “Суспільне. Студія”.

За словами очільника громади, обстріли — щоденні, руйнування значні, і порахувати цивільних, які ще залишаються в місті, неможливо. Люди переважно постійно перебувають у підвалах та укриттях, звідки виходять лише за необхідності.

“У місті Мирноград та на його околицях ситуація дуже складна. Артилерійські та бомбові удари майже кожного дня. Є руйнування в місті. Цілять здебільшого по багатоповерховій забудові, житловій, КАБами — п’ятсоткілограмові, і півтори тисячі, і три тисячі”, — зазначив Юрій Третяк.

Місто повністю без електрики, газу, централізованої води та опалення. Воду можна набрати лише з криниць. У приватному секторі ще залишаються дрова та вугілля. Наразі неможливо відновити комунальні послуги.

Очільник громади розповів, що за останній тиждень військовим вдалося евакуювати близько десяти людей. Масового виїзду немає — більшість, кому вдається виїхати, знаходять прихисток у Дніпропетровській області.

Третяк додав, що більшість звернень, які отримує МВА, стосуються виплат за зруйноване майно.

Тим часом, російські війська не припиняють атакувати на Покровському напрямку. Тут вони продовжують застосовувати тактику безперервних штурмів малими піхотними групами.