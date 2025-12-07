Підтримайте Вільне Радіо
Російські війська не припиняють атакувати на Покровському напрямку. Тут вони продовжують застосовувати тактику безперервних штурмів малими піхотними групами.
Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командира 4-го батальйону “Сила Свободи” 4-ої бригади “Рубіж” НГУ Володимир Назаренко.
За його словами, інтенсивність наступальних дій противника не зменшується вже кілька місяців.
“Протягом останніх днів, останніх місяців ворог зберігає той “накал”, який він взяв ще на початку весни, влітку. Це в основному тиск малими піхотними групами, мʼясні штурми. Ледь не конвеєрні атаки по натоптаних стежках, посадках, лісах”, — розповів військовий.
Він пояснив, що через розвиток технологій поняття “чіткої лінії фронту” більше не існує. Натомість формується широка “кіл-зона” — простір постійних бойових зіткнень, у якому противник намагається просочитися вперед.
“У більшості випадків ці боєзіткнення завершуються тим, що ворогу не вдається просунутися. На жаль, є десь поодинокі просування, але вони даються ворогу ціною надзвичайно великих втрат”, — додав Назаренко.
