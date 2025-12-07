Наслідки обстрілів у Донецькій області за 6 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Ще 1827 російських ударів по території Донецької області зафіксували правоохоронці протягом доби 6 листопада. Загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної Україні частини регіону. Серед цивільних є загибла людина та поранені.

У Слов’янську загинула людина, серед 11 поранених на Донеччині — вагітна жінка та підліток

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, через атаки російських військових в регіоні протягом 6 грудня загинула одна людина у Слов’янську.

Крім того, зазнали поранень 11 цивільних — восьмеро у Слов’янську, двоє у Костянтинівці та ще один у Криворіжжі.

Під російськими атаками 6 грудня перебували 7 населених пунктів, повідомляє поліція. Йдеться про міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Криворіжжя, Новоукраїнка.

Впродовж доби росіяни обстріляли 36 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

По Слов’янську окупанти вдарили авіабомбою й трьома БПЛА “Герань-2”. Через обстріли загинула цивільна жінка, ще восьмеро зазнали поранень. Про це повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“На жаль, поранені 8 людей. Серед них вагітна жінка і 15-річний підліток. Одна людина — мама пораненого хлопчика — загинула”, — розповів він.

У місті пошкоджені 7 багатоквартирних і 13 приватних будинків, продуктову крамницю, розважальний заклад, будівлю поштової служби та шість автівок.

Двоє жителів Костянтинівки через удар FPV-дрона зазнали поранень. Крім того, окупанти скинули на місто три авіабомби. Через це 2 багатоквартирних будинки зоуйновані.

Одна людина постраждала внаслідок дронових атак у Криворіжжі Покровського району. Там також пошкодили адмінбудівлю.

Через атаки FPV-дронів у Дружківці пошкодили трактор, в Олексієво-Дружківці — приватний будинок і цивільне авто.

Росіяни штурмували всі напрямки на Донеччини

За даними Генерального штабу ЗСУ, 6 грудня 2025 року на різних напрямках фронту росіяни 161 раз штурмували позиції українських захисників. Бої тривали на всіх напрямках Донеччини:

на Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів. Противник намагався вклинитися в українську оборону поблизу Греківкаи, Середнього, Твердохлібова, Зарічного та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставків;

13 атак окупантів відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки;

на Костянтинівському напрямку росіяни штурмували 23 рази у районах Костянтинівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток;

16 разів росіяни йшли в атаку на Олександрівському напрямку поблизу Ялти, Іванівки, Зеленого Гаю, Вороного, Рибного, Олександрограда, Соснівки, Степового, Успенівки, Павлівки та в напрямку Данилівки;

на Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 атак окупантів в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах Гришиного, Червоного Лимана, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного;

на Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.

Нагадаю, у Дружківській громаді на Донеччині ввели аварійні відключення світла. Через активні бойові дії подачу електроенергії припинили до усунення наслідків.