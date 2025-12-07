Підтримайте Вільне Радіо
Ще 1827 російських ударів по території Донецької області зафіксували правоохоронці протягом доби 6 листопада. Загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної Україні частини регіону. Серед цивільних є загибла людина та поранені.
За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, через атаки російських військових в регіоні протягом 6 грудня загинула одна людина у Слов’янську.
Крім того, зазнали поранень 11 цивільних — восьмеро у Слов’янську, двоє у Костянтинівці та ще один у Криворіжжі.
Під російськими атаками 6 грудня перебували 7 населених пунктів, повідомляє поліція. Йдеться про міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Криворіжжя, Новоукраїнка.
Впродовж доби росіяни обстріляли 36 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.
По Слов’янську окупанти вдарили авіабомбою й трьома БПЛА “Герань-2”. Через обстріли загинула цивільна жінка, ще восьмеро зазнали поранень. Про це повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.
“На жаль, поранені 8 людей. Серед них вагітна жінка і 15-річний підліток. Одна людина — мама пораненого хлопчика — загинула”, — розповів він.
У місті пошкоджені 7 багатоквартирних і 13 приватних будинків, продуктову крамницю, розважальний заклад, будівлю поштової служби та шість автівок.
Двоє жителів Костянтинівки через удар FPV-дрона зазнали поранень. Крім того, окупанти скинули на місто три авіабомби. Через це 2 багатоквартирних будинки зоуйновані.
Одна людина постраждала внаслідок дронових атак у Криворіжжі Покровського району. Там також пошкодили адмінбудівлю.
Через атаки FPV-дронів у Дружківці пошкодили трактор, в Олексієво-Дружківці — приватний будинок і цивільне авто.
За даними Генерального штабу ЗСУ, 6 грудня 2025 року на різних напрямках фронту росіяни 161 раз штурмували позиції українських захисників. Бої тривали на всіх напрямках Донеччини:
Нагадаю, у Дружківській громаді на Донеччині ввели аварійні відключення світла. Через активні бойові дії подачу електроенергії припинили до усунення наслідків.