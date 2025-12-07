ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Дружківській громаді на Донеччині ввели аварійні відключення світла. Через активні бойові дії подачу електроенергії припинили до усунення наслідків.

Про це повідомили на сайті Дружківської міської військової адміністрації.

“У зв’язку з бойовими діями без послуги електропостачання Дружківська громада. До усунення”, — йдеться у повідомленні МВА.

За словами голови правління “Укренерго” Віталія Зайченка, російські обстріли напередодні суттєво ускладнили енергоситуацію по всій країні. В ефірі телемарафону він додав, що тривалість відключень зросла з запланованих 4–8 годин до 12–16 годин, а відновлення може зайняти декілька тижнів.

“Найскладніша ситуація, як і раніше, у прикордонних і прифронтових областях. Там застосовуються графіки аварійних відключень, тому що графіки погодинних відключень не змогли стабілізувати ситуацію”, — повідомив Зайченко.

Нагадаємо, що 8 та 10 грудня у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем.