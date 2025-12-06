8 та 10 грудня 2025 року у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

8 та 10 грудня 2025 року в Краматорську і Слов’янську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у трьох будинках тимчасово перекриють газ. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

8 грудня у Краматорську перекриють газ у будинку №55 по вулиці Стуса;

8 грудня у Слов’янську не буде газу в будинку №28 на вулиці Центральна;

10 грудня у Слов’янську не буде газу в будинку №31 на вулиці Центральна.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

Нагадаємо, вартість збудованої модульної газової котельні по вулиці О. Тихого у Краматорську зросла на 11,6 мільйона гривень, оскільки місцева влада замовила там додаткові роботи.