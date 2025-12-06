Підтримайте Вільне Радіо
8 та 10 грудня 2025 року в Краматорську і Слов’янську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у трьох будинках тимчасово перекриють газ. Розповідаємо, про які адреси йдеться.
Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:
Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.
Нагадаємо, вартість збудованої модульної газової котельні по вулиці О. Тихого у Краматорську зросла на 11,6 мільйона гривень, оскільки місцева влада замовила там додаткові роботи.