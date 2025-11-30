Газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З 1 грудня 2025-го у деяких будинках Краматорська та Слов’янська не буде газу. Фахівці проведуть профілактичні роботи на об’єктах розподілу блакитного палива. Де саме не буде постачання — читайте далі.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Заплановані на 1 грудня ремонтно-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільної системи вплинуть на Краматорськ та Слов’янськ. Так, у деяких будинках цих міст зникне блакитне паливо.

Так, розподіл природного газу призупинять вже у найближчий понеділок за такими адресами:

м. Краматорськ — вул. Паркова, буд. 29;

м. Слов’янськ — вул. Університетська, буд. 56 та 58.

Фахівці запевняють, що після завершення робіт відновлять подачу газу у “найкоротший термін”. Вони перепросили за тимчасові незручності.

Нагадаємо, вартість збудованої модульної газової котельні по вулиці О. Тихого у Краматорську зросла на 11,6 мільйона гривень, оскільки місцева влада замовила там додаткові роботи. Наприкінці вересня цей об’єкт вводили в експлуатацію.