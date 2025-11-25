Котельня. Фото ілюстративне: Вільне Радіо

Вартість збудованої модульної газової котельні по вулиці О. Тихого у Краматорську зросла на 11,6 мільйона гривень, оскільки місцева влада замовила там додаткові роботи. Наприкінці вересня цей об’єкт вводили в експлуатацію. Якою тепер є його загальна вартість — розповідаємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті Prozorro.

За документами, котельну по вулиці О. Тихого, 1А розпочали будувати у лютому 2025-го — межах підготовки до опалювального сезону. Підрядом опікувалося Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради.

Тоді загальна вартість об’єкта становила 67,4 мільйона гривень. Роботи завершили, а згодом — 29 вересня — місцева влада звітувала про початок експлуатації. Однак у наприкінці листопада цього року вартість збудованої котельні зросла ще на 11,6 мільйона гривень. Тепер на котельню витратять майже 80 мільйонів гривень.

Як пояснюють в управлінні, їм довелося закупити нові роботи у переможця тендеру — ТОВ “Миком ЛТД”. Вони триватимуть до кінця квітня 2026 року. Що саме робитимуть на об’єкті — не кажуть, додаткової документації не надали.

“З початку повномасштабної агресії проти України війська Росії цілеспрямовано знищують об’єкти критичної інфраструктури. Тому необхідно покращити якість надання теплопостачання жителям прифронтового міста. Отже, проведення додаткових робіт на об’єкті в районі вул. О. Тихого, 1А є вкрай важливим заходом, оскільки дозволить в подальшому безперебійному наданню теплопостачанню Краматорська”, — так обґрунтовують посадовці.

Що відомо про ТОВ “Миком ЛТД”

“Миком ЛТД” — підприємство, яке зареєстрували у 2008 році у Дружківці, пише YouControl. Компанія займається будівництвом житлових та нежитлових будівель.

У 2024-2023 роках Управління капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорська уклало з цим ТОВ контрактів на понад 60 мільйонів гривень.

Зокрема, у “Миком ЛТД” замовили ремонт школи після обстрілів у міста за майже 30 млн грн. Журналісти Ngl.media проаналізували кошторис і виявили 20% переплат від вартості будматеріалів на ремонт цієї школи.

Тоді ж розслідувачі зазначали, що дружківська компанія належить Андрію і Таїсії Мінаєвим. Близьким бізнес-партнером цих підприємців у трьох інших компаніях – ТОВ “Домсервіс”, ТОВ “Дует” і ТОВ “Квадро” — є чинний депутат Дружківської міської ради від “Опозиційного блоку” Віталій Підопригора.

Нагадаємо, Управління освіти Краматорської міськради оголосило тендери на відновлення покрівель двох пошкоджених освітніх закладів. Виконавці мають завершити роботи до 25 грудня 2025 року.