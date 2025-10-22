Підтримати
У Краматорську до Різдва планують відремонтувати покрівлі двох закладів освіти: що відомо

В'ячеслав Попович
Управління освіти Краматорської міськради оголосило тендери на відновлення покрівель двох пошкоджених освітніх закладів. Виконавці мають завершити роботи до 25 грудня 2025 року.

Ремонти заплановані в опорному закладі імені Василя Стуса на проспекті Незалежності та у Краматорському навчально-виховному комплексі на вулиці Великій Садовій, до якого входять школа №6 і дитсадок.

 

Тендери на ремонт покрівлі ОЗЗСО імені Стуса та Краматорського НВК журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Навчання у цих закладах нині відбувається дистанційно — офлайн-уроки не проводять через безпекову ситуацію. Ремонти потрібні, щоб усунути аварійний стан дахів, які постраждали від обстрілів Краматорська.

За відновлення покрівлі Краматорського НВК на Великій Садовій з бюджету громади готові заплатити до 829 465 гривень. Від підрядника просять замінити пошкоджене шиферне покриття на площі 1541,2 метра квадратних, демонтувати та встановити нові дерев’яні конструкції, решетування й  гідроізоляційне покриття. Також у дефектному акті, опублікованому в тендерній документації, передбачений монтаж нових елементів із листової сталі. Йдеться про коники, ендови та примикання до стін, труби й слухові вікна.

Тендерні пропозиції приймають до 18:00 30 жовтня. Переможця обиратимуть на аукціоні, який запланований на 14:00 31 жовтня.

За роботи на покрівлі ОЗЗСО імені Василя Стуса на проспекті Незалежності заплатити влада громади готова менше — до 545 000. На цьому об’єкті пошкодження внаслідок обстрілів не такі масштабні, як за попередньою адресою. Від підрядника просять замінити шифер на площі 550 квадратних метрів, а також провести додаткові роботи: зокрема улаштувати крокви й мауерлати з брусів.

Стосовно цього тендеру пропозиції замовник також приймає до 18:00 30 жовтня, аукціон почнеться 31 жовтня о 15:22.

Обрані підрядники повинні будуть завершити роботи на обох об’єктах до 25 грудня.

Нагадаємо, управління ЖКГ Краматорської міськради шукає підрядника для ремонту ще одного будинку в Краматорську до нового року. За роботи на вулиці Академічній, 63 планують заплатити до 297 410 гривень із бюджету громади.

