Управління ЖКГ Краматорської міськради шукає підрядника для ремонту ще одного будинку в Краматорську до нового року. За роботи на вулиці Академічній, 63 планують заплатити до 297 410 гривень із бюджету громади.

Відповідну закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Цей будинок раніше постраждав через російську агресію, тому там планують відремонтувати пошкоджену покрівлю. Згідно з опублікованим у тендерній документації дефектним актом, робочим потрібно буде розібрати 448,5 метрів квадратних пошкодженого шиферу, а також демонтувати допоміжні елементи даху, зокрема лат та крокв.

Далі підрядник повинен буде встановити новий шифер замість пошкодженого раніше, а також відремонтувати окремі місця покриття на площі 60 квадратних метрів, встановити додаткові елементи, нанести покриття з вогнезахисного матеріалу та провести інші роботи.

Відновлення покрівлі замовник хоче завершити до 31 грудня 2025 року. Підрядника шукають у конкурентному форматі: тендерні пропозиції приймають до 15:23 28 жовтня, аукціон почнеться 29 жовтня о 15:23. Таким чином, у виконавця на проведення робіт буде близько двох місяців.

Нагадаємо, раніше у жовтні влада краматорської громади почало пошук підрядників, які зможуть відновити покрівлі двох будинків у Краматорську — на проспекті Миру, 10 та на вулиці Тріумфальній, 10. Ці роботи замовник також хоче завершити до нового року.