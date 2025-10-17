Ремонт покрівлі. Ілюстративне фото: УНІАН

Управління ЖКГ Краматорської міської ради шукає підрядників, які зможуть до кінця 2025 року відремонтувати покрівлі двох будинків у Краматорську — на проспекті Миру, 10 та на вулиці Тріумфальній, 10. Ці будинки раніше постраждали внаслідок російських обстрілів.

Тендери на ремонт будинку №10 на проспекті Миру та будинку №10 на вулиці Тріумфальній журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

За відновлення покрівлі будинку №10 на проспекті Миру замовник готовий заплатити до 223 399,39 грн із бюджету громади. Згідно з дефектним актом, який прикріпили до тендерної документації, за цією адресою потрібно зняти пошкоджений шифер та покласти новий на площі 238,55 м2. Також передбачені заміна допоміжних елементів покрівлі, зокрема крокв, карнізів та мауерлатів, нанесення захисного покриття й інші роботи.

Водночас за роботи на покрівлі будинку №10 на Тріумфальній заплатити готові до 133 521,91 грн. Там новий шифер замість пошкодженого повинен з’явитися на площі 263,24 м2. Як і у першому тендері, передбачений перелік додаткових робіт, необхідних для відновлення даху.

Обидві закупівлі проводять у конкурентному форматі, за допомогою онлайн-аукціону. Термін виконання робіт за обома адресами — до 31 грудня 2025 року.

Тендерні пропозиції на відновлення покрівлі на проспекті Миру приймають до 14:26 24 жовтня, аукціон почнеться о 12:24 27 жовтня. Підрядники, яким цікавий тендер на ремонт на вулиці Тріумфальній, можуть подавати заявки до 15:32 24 жовтня, аукціон почнеться 27 жовтня о 12:26.

Нагадаємо, раніше у жовтні управління ЖКГ Краматорської міської ради замовило кошторисну частину проєктної документації по ремонту чотирьох житлових будинків: на вулиці Академічній №52, 59 та 63, а також на вулиці Богдана Хмельницького, 7. На розробку документації виділили 250 тис. грн із бюджету громади, а замовили всі чотири проєкти в одного підрядника без торгів.