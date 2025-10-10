Зруйнована покрівля пожежно-рятувальної частини в Родинському після удару безпілотника, 7 червня 2025 року. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

Управління ЖКГ Краматорської міської ради замовило кошторисну частину проєктної документації по ремонту чотирьох житлових будинків: на вулиці Академічній №52, 59 та 63, а також на вулиці Богдана Хмельницького, 7. На розробку документації виділили 250 тис. грн із бюджету громади, а замовили всі чотири проєкти в одного підрядника без торгів.

Закупівлі кошторисної частини проєктної документації для ремонту покрівель на вулицях Академічній №52, 59 та 63 та Богдана Хмельницького, 7 журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Всі проєкти передбачають поточний ремонт покрівлі, а також супутні роботи за описаними адресами. Найдорожче місцевому бюджету обійшовся проєкт для будинку №52 на вулиці Академічній:

за документацію для ремонту на Академічній, 52 заплатили 150 тис. грн;

за документацію для ремонту на Академічній, 59 заплатили 25 тис. грн;

за документацію для ремонту на Академічній, 63 заплатили 25 тис. грн;

за документацію для ремонту на Богдана Хмельницького, 7 заплатили 50 тис. грн.

Всі чотири проєкти виконавець повинен здати замовнику до 30 грудня 2025 року, йдеться в укладеному договорі.

Підряди без торгів віддали місцевому підприємцю Олегу Волкову. Згідно з даними YouControl, він зареєстрований у Краматорську та працює із травня 2022 року. Займається діяльністю у сфері архітектури та не вказує додаткових КВЕД.

Є учасником 167 закупівель на Prozorro, з яких 72 — для замовників із Донецької області. Займається проєктуванням, надає послуги з технічного нагляду та обстеження, а також інші послуги.

Нагадаємо, у Краматорську відремонтують ще один житловий будинок, пошкоджений обстрілами. Він розташований на Проспекті незалежності, а за роботи місцева влада готова заплатити до 264 251 гривні. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про ці роботи.