Щоб частково відновити багатоповерхівку на проспекті Незалежності готові виділити майже 265 тисяч гривень.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із системи публічних закупівель ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, підрядник має відновити будинок і усунути пошкодження, які з’явилися через вибухову хвилю та уламки.
Зокрема, планують виконати наступні роботи:
На ремонт передбачили кошти з місцевого бюджету. Максимально — 264 251 гривня. Втім якщо знайдеться виконавець, який може зробити це дешевше – погодяться на пропозицію.
Авансів замовник не пропонує. Оплачуватимуть послуги після підписаних актів виконаних робіт.
Завершити роботи планують до 31 грудня.
