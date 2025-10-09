Ремонт покрівлі. Ілюстративне фото: УНІАН

Щоб частково відновити багатоповерхівку на проспекті Незалежності готові виділити майже 265 тисяч гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із системи публічних закупівель ProZorro.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має відновити будинок і усунути пошкодження, які з’явилися через вибухову хвилю та уламки.

Зокрема, планують виконати наступні роботи:

ремонт або заміну покрівлі — усунення пошкоджень, заміна зруйнованих елементів даху, оновлення покриття та водостоків;

відновлення фасаду будинку — закладення тріщин, ремонт штукатурки, фарбування пошкоджених ділянок стін;

ремонт вікон і дверей у місцях загального користування — заміна вибитих склопакетів і ущільнення рам;

ремонт балконів, козирків, вентиляційних каналів та водовідводів;

очищення прибудинкової території.

На ремонт передбачили кошти з місцевого бюджету. Максимально — 264 251 гривня. Втім якщо знайдеться виконавець, який може зробити це дешевше – погодяться на пропозицію.

Авансів замовник не пропонує. Оплачуватимуть послуги після підписаних актів виконаних робіт.

Завершити роботи планують до 31 грудня.

