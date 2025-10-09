Підтримати
У Краматорську відремонтують ще один житловий будинок, пошкоджений обстрілами (деталі)

Юлія Маркулич
Щоб частково відновити багатоповерхівку на проспекті Незалежності готові виділити майже 265 тисяч гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із системи публічних закупівель ProZorro. 

Згідно з тендерною документацією, підрядник має відновити будинок і усунути пошкодження, які з’явилися через вибухову хвилю та уламки.

Зокрема, планують виконати наступні роботи:

  • ремонт або заміну покрівлі — усунення пошкоджень, заміна зруйнованих елементів даху, оновлення покриття та водостоків;
  • відновлення фасаду будинку — закладення тріщин, ремонт штукатурки, фарбування пошкоджених ділянок стін;
  • ремонт вікон і дверей у місцях загального користування — заміна вибитих склопакетів і ущільнення рам;
  • ремонт балконів, козирків, вентиляційних каналів та водовідводів;
  • очищення прибудинкової території.

На ремонт передбачили кошти з місцевого бюджету. Максимально — 264 251 гривня. Втім якщо знайдеться виконавець, який може зробити це дешевше – погодяться на пропозицію.

Авансів замовник не пропонує. Оплачуватимуть послуги після підписаних актів виконаних робіт.  

Завершити роботи планують до 31 грудня.

Раніше ми писали про те, що у Краматорську відремонтують покрівлю трьох будинків, пошкоджених обстрілами.

