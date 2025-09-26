Будівельне сміття на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Краматорську до кінця року планують відновити три житлові будинки, які постраждали від російських обстрілів. На ці роботи з міського бюджету виділили понад 330 тисяч гривень.

Йдеться про будинки на вулицях Княгині Ольги та Героїв Небесної Сотні. Управління житлово-комунального господарства міської ради уклало три угоди на поточні ремонти:

У тендерній документації зазначено, що це “поточний ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії”. Зокрема, там планують відновити дах та провести “інші спеціалізовані будівельні роботи”.

Гроші на ремонт виділяють із місцевого бюджету. Загальна вартість усіх трьох угод становить 334,7 тисячі гривень.

Роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Хто ремонтуватиме будинки у Краматорську

Виконання всіх трьох договорів управління ЖКГ довірило приватному підприємству “Управляюча компанія “Добробут Соцмісто”. Підрядника визначили без використання електронної системи закупівель — тобто напряму, без проведення конкурентних торгів.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Краматорську та працює трохи більше ніж чотири роки. Основним видом її діяльності є управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Також фірма займається ремонтом та будівництвом, а ще прибиранням.

Доходи компанія декларувала тільки у 2024 та 2025 роках. Так, торік вона заробила 390 тисяч гривень, а цьогоріч уже понад 4,5 мільйона гривень. Весь прибуток — від державних закупівель.

Нагадаємо, в Слов’янську запланували ремонт дахів двох будинків. На ці потреби з місцевого бюджету заклали майже три мільйони гривень.