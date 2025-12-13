Скриншот з відео 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України

Російські інформаційні ресурси заявили, що армія країни-агресорки нібито захопила Покровськ на Донеччині. Втім, українські військові, які обороняють цей напрямок, наголошують: місто не перебуває під контролем РФ, а Сили оборони й надалі утримують свої позиції.

Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За словами військових, лише за останні півтора місяця це вже четверта спроба росіян оголосити про “взяття” Покровська.

У корпусі зазначають, що російські медіа поширюють фото й відео, зняті в центральній частині міста, подаючи їх як доказ повного контролю над населеним пунктом. Водночас реальна ситуація на фронті, за даними українських захисників, суттєво відрізняється від цих заяв.

“Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп, і не діють закони ворожої пропаганди. Продовжуються активні наступальні дії для відновлення нашого контролю над кожним метром міста. Бійці 425 окремого штурмового полку “Скеля” у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці”, — йдеться у повідомленні.

На підтвердження своїх слів у підрозділі оприлюднили відео з військовослужбовцями 425 окремого штурмового полку “Скеля”. За інформацією командування, зйомка зроблена безпосередньо на бойових позиціях у межах Покровська.

Перед цим, 12 грудня, російський пропагандист Володимир Соловйов опублікував відео з міста, яке в російських джерелах називають Красноармійськом. Після цього низка російських медіа, зокрема агентство “РІА Новості”, поширила повідомлення про нібито встановлення контролю РФ над Покровськом.

Українська сторона ці заяви не підтверджує.

Раніше ми розповідали, що на Донеччині російська армія підсилює угруповання біля Покровська та Мирнограда, куди стягує нові резерви. Водночас українські підрозділи продовжують утримувати позиції.