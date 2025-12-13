Покровськ та Мирноград станом на 13 грудня 2025 року. Скриншот: DeepState

На Донеччині російська армія підсилює угруповання біля Покровська та Мирнограда, куди стягує нові резерви. Водночас українські підрозділи продовжують утримувати позиції.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російська армія намагається посилити тиск саме за рахунок додаткових резервів, які перекидають до району бойових дій.

“Визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, для підвищення результативності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним”, — повідомив Сирський.

Що відомо про Покровський напрямок

У районі Покровська тривають активні бойові дії. Російські війська намагаються прорватися до північної частини міста, застосовуючи бронетехніку, автомобілі та мотоцикли.

Раніше медіа з посиланням на співрозмовників серед військових повідомляли, що кілька тижнів тому Сили оборони України відійшли з окремих позицій поблизу Покровська та Мирнограда, зокрема в районах сіл Сухий Яр і Лисівка. Це рішення ухвалили для уникнення оточення та вирівнювання лінії фронту, після чого підрозділи закріпилися північніше.

Також російські війська намагаються просунутися на територію Мирноградської громади з боку Покровська. Українські підрозділи стримують ці спроби, водночас у південній частині міста один із районів перебуває у так званій “сірій зоні”.

Мирноград регулярно зазнає артилерійських і авіаційних ударів. Російська армія застосовує керовані авіабомби різної потужності, зокрема вагою 500, 1500 та 3000 кілограмів. Унаслідок обстрілів місто майже знеструмлене, а можливості для евакуації значно обмежені.

Нагадаємо, у селі Рай-Олександрівка Краматорського району більше не подається природний газ — через бойові дії роботу газової станції зупинили з міркувань безпеки.